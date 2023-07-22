Топ-5 продуктов для избавления от бессонницы

Молоко

Иногда временные трудности с засыпанием – это результат изменения в распорядке дня (например, новый график работы) или приема новых лекарств. Повлиять на качество и длительность сна могут, например, некоторые антидепрессанты, лекарства от повышенного давления, аллергии или гормоны – кортикостероиды. Они понижают уровень мелатонина в сыворотке крови – а это важнейшее вещество для регуляции сна. Но – ура! Существует еда, которая помогает его восстановить. И молоко – в первых рядах таких помощников!

Недаром во многих европейских странах, как и у нас в России, оно традиционно считается напитком, улучшающим сон. Мелатонин содержится и в обычном коровьем молоке, но его концентрация значительно возрастает, если коров доят ночью – причем, в темноте. Для такого продукта есть даже специальный термин – “ночное молоко”.

Фармакологи из Бразилии специально проводили с ним эксперименты, чтобы убедиться, что оно обладает повышенным усыпляющим эффектом. Правда, в качестве испытуемых выступили крысы. Оказалось, что потребление “ночного молока” повышало у них концентрацию мелатонина, циркулирующего в крови, на 26,5%!

Вишневый сок

Это еще один мелатониновый помощник – в соке из свежих ягод этого вещества больше, чем в любом другом фрукте. Кроме того, в вишне содержится еще и триптофан – аминокислота, которую организм использует для выработки мелатонина.

Действие концентрированного вишневого сока изучили американские медики из Университета штата Луизиана (на этот раз – на людях). Исследователи сначала просто наблюдали за режимом сна добровольцев – чтобы убедиться, что те действительно страдают бессонницей. После этого их подвергли испытаниям, которые длились два месяца. Участники эксперимента днем и вечером пили сок вишни – эта стадия опыта заняла две недели: затем в течение того же периода все “отдыхали”.

Последующие две недели пациенты принимали напиток-плацебо, не содержащий активных веществ. Результат оказался впечатляющим: вишневый сок позволил испытуемым спать каждую ночь в среднем на 84 минуты больше.

Орехи

Миндаль, грецкие орехи, фисташки и кешью тоже считаются хорошей пищей для сна. Исследования показали, что они содержат собственную форму мелатонина – хотя что касается количества, могут быть варианты. К тому же, в орехах есть магний и цинк, важные для того, чтобы высыпаться лучше.

Низкий уровень магния может повлиять на многие функции организма, и одним из известных симптомов его дефицита является именно бессонница. Проблема в том, что это вещество мы получаем только из еды. (Им богаты, например, темная листовая зелень, тыква, брокколи и бобовые.) А в сочетании с цинком и мелатонином магний, похоже, творит настоящие чудеса!

Такой вывод сделали ученые из Италии, которые проводили исследования с участием пожилых людей в возрасте 70-80 лет (они чаще всего массово страдают от бессонницы). Добровольцам перед сном в течение 8 недель давали 5 мг мелатонина, 225 мг магния и 11 мг цинка, смешивая с половиной стакана пюре из груши.

Их состояние сравнивали с группой товарищей по несчастью, которым во фруктовое пюре ничего не добавляли. И разница была очень заметной: пациенты, которые принимали комбинацию магния, мелатонина и цинка, лучше засыпали, не пробуждались ночью и гораздо бодрее себя чувствовали по утрам.

Понятно, что из обычных орехов такого количества полезных для сна веществ не наберешь, но принимать горсть-другую для профилактики – почему бы и нет!

Мед

Чай с медом – одно из традиционных средств, которое, если верить нашим бабушкам, тоже помогает заснуть. Ученые с этим рецептом согласны и объясняют его действие так: мед содержит вещества, которые влияют на выработку нейропептида под названием орексин. Он относится к группе нейротрансмиттеров (то есть, химических посредников, которые помогают передавать сигналы от нервных клеток – к мышцам). Один из побочных эффектов орексина – повышение уровня бодрости, а мед помогает ее побороть. Кроме того, в нем содержится и триптофан – та самая аминокислота, которая в организме преобразуется сначала в серотонин, а потом в гормон сна мелатонин.

Также доказано, что одна чайная ложка меда перед сном помогает печени восполнить запасы гликогена – топлива, необходимого нам, чтобы пережить ночь без еды.

Рыба

Рыба – особенно жирная – снабжает нас витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые участвуют в регуляции гормона серотонина в человеческом организме (а он тоже является важным элементом хорошего сна). Особенно это актуально осенью и зимой, когда витамин D, как правило, в сильном дефиците. Правда, в данном случае одноразовым приемом “лекарственной еды” никак не обойтись: придется назначить себе курс протяженностью хотя бы в несколько недель.

Так, по крайней мере, считают ученые из Норвегии, США и Германии, которые провели очень аппетитный эксперимент на 95 мужчинах-добровольцах. Часть из них с сентября по февраль кормили лососем три раза в неделю, а контрольную группу – для сравнения – курицей, свининой и говядиной.

Через полгода люди, у которых регулярно наступал рыбный день, могли похвастаться отличным качеством и продолжительностью сна – и он по всем параметрам был лучше, чем у контрольной группы.