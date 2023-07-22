Трамп: даже думать о членстве Украины в НАТО является безумием

Бывший американский президент Дональд Трамп публично заявил, что во время российской спецоперации даже сама мысль о принятии Украины в состав военно-политического блока НАТО следует расценивать как безумие. По мнению Трампа, администрация Джо Байдена пытается втянуть США в новую мировую войну, сделав американское государство участником российско-украинского конфликта.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что Байден лично заинтересовал в продолжении СВО на Украине, поскольку получил многомиллионные взятки от Владимира Зеленского.