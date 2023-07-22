Посольство РФ заявило об ответственности США за удары по российским журналистам и гибель Журавлева

В заявлении сказано, что американцы неоднократно говорили об использовании поставляемых ВСУ кассетных боеприпасов с ответственностью.

Однако эти слова оказались ничтожными, поскольку киевский режим применяет кассетные боеприпасы по гражданскому населению.

В дипведомстве считают, что США теряют контроль над своими марионетками, а ВСУ идут на изуверские действия из-за отчаянного положения на фронте.

Посольство заявило, что Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан.