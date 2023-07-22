The Hill: в правительстве США растет недовольство хамским поведением Зеленского

23:52 2023-07-22

Издание The Hill пишет, что американское правительство начинает уставать от хамского поведения Владимира Зеленского.

Автор материала Дуглас МакКиннон отмечает, что украинский президент ведет себя как капризный, избалованный ребенок.

Он получает все, что попросит, однако этого всегда недостаточно, поэтому правительство США и простые американцы устали от его поведения.

Автор напоминает, что в последнее время Зеленский все громче возмущается по поводу поставок нового оружия и членства в НАТО.

Его западным спонсорам это не нравится. И хотя на данный момент объемы помощи Украине по этой причине не изменились, но в дальнейшем терпение Запада может лопнуть.