В своем видеообращении он заявил, что Джо Байден и его администрация пытаются втянуть Соединенные штаты в третью мировую войну.

Трамп сказал, что это делается в интересах нации, которая заплатила семьей действующего президента миллионы долларов взяток.

Экс-президент утверждает, что семья Джо Байдена получала огромные взятки не только от Украины, но и от Китая.

Трамп подчеркнул, что нынешняя президентская администрация некомпетентна и не имеет права рисковать развязыванием войны ни с Россией, ни с Китаем.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе, состоявшегося 11-12 июля, Украина не получила приглашения в Североатлантический альянс.