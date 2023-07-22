ВСУ установили более 2,5 тысяч мин у белорусской границы

Речь идет об установке противотанковых мин на дорогах, ведущих к границе. Также заминировано более 60 лесных завалов.

Наев рассказал о разрушении пяти участков дорог. Он также уточнил, что тренировки личного состава проходят еженедельно.

30 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить войска на белорусском направлении.

17 июля представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что граница с Беларусью максимально усилена, в том числе фортификационными сооружениями и инженерными заграждениями.