Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург для переговоров с Путиным

23 июля Telegram-канал пресс-службы Александра Лукашенко "Пул Первого" рассказал, что президент Беларуси прилетел на территорию Санкт-Петербурга с рабочим визитом вечером субботы, намереваясь встретиться с Владимиром Путиным для переговоров в это воскресенье.

По словам самого Лукашенко, во время встречи с Путиным лидеры Беларуси и России намереваются обсудить вопросы коллективной безопасности Союзного государства, проблематику экономического сотрудничества между Минском и Москвой, а также реализацию союзных программ.