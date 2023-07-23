Зеленский предложил в срочном порядке собрать Совет Украина-НАТО для обсуждения зерновой сделки

Владимир Зеленский через видеообращение в своем телеграм-канале рассказал о результатах своей беседы с генеральным секретарем НАТО.

Глава Украины сообщил, что обсудил со Столтенбергом «шаги по снятию блокады и обеспечению устойчивого функционирования «зернового коридора». Также Зеленский отметил, что «попросил Йенса немедленно созвать такой совет для соответствующих кризисных консультаций». Украинский президент анонсировал встречу через несколько дней и высказал уверенность в том, что Совет поможет Киеву справиться с кризисом безопасности в Черном море.

Также Владимир Зеленский рассказал, что в беседе с генеральным секретарем НАТО была затронута ситуация с вхождением Украины в Альянс.