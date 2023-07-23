Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили воздушную атаку условного противника в Японском море

Сообщается, что экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая провели тренировку по обнаружению и уничтожению дронов, а также выполнили артиллерийские стрельбы по сбрасываемым парашютным мишеням и электронные пуски зенитных ракет.

В МО РФ напомнили, что целью учений «Север/Взаимодействие — 2023», которые проходят в акватории Японского моря с 20 по 23 июля, является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, а также поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе.