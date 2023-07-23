WSJ: Запад заранее знал о нехватке оружия для контрнаступления у ВСУ

В воскресенье, 23 июля, журналисты американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров сообщили, что президенты стран коллективного Запада из числа партнёров Киева знали о существенной нехватке оружия и боеприпасов у подразделений ВСУ перед контрнаступлением армии Украины.

По данным WSJ, западные лидеры надеялись, что украинские войска смогут проявить смекалку на поле боя, максимально эффективно использовав в контрнаступлении имеющиеся ресурсы, однако в действительности этого не произошло.