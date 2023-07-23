Путин и Лукашенко поговорили и сфотографировались с людьми в Кронштадте

23 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Морском соборе на территории Кронштадта, после чего вышли к людям, которые собрались на местной площади. Встретившись с российскими гражданами, Путин и Лукашенко поговорили и сделали совместные фотографии с некоторыми из них.

Характерно, что на встрече с жителями Кронштадта журналисты поинтересовались у Владимира Путина, не боится ли он контактировать с людьми, не прошедшими карантин. В ответ президент заявил, что люди важнее любых карантинов.