Ольгу Бузову и Егора Крида вслед за блогерами могут проверить на уплату налогов

17:45 2023-07-23

По данным Mash, в обновленном списке ФНС якобы под подозрение попали не только блогеры, но и популярные артисты

Инспекторы ФНС России предъявило претензии известным блогерам Елене Блиновской, Валерию Чекалину, Дарье Зотеевой. Как пишет КП, многим другим известным медийным личностям из РФ тоже предстоит узнать, что это такое - платить налоги в казну.

По данным Mash, в обновленном списке ФНС якобы под подозрение попали не только блогеры, но и популярные артисты. В их числе - Ольга Бузова, Егор Крид, Виктория Боня, Регина Тодоренко, Гусейн Гасанов и другие.

Первая редакция «черного списка» состоит из 32 фамилий, а теперь, уточняет издание, перечень неблагонадежных расширен более чем до сотни фамилий. Налоговики детально проанализируют их декларации.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин не исключал, что в отношении блогеров на базе данных налоговой проведут новые проверки. Глава ФНС РФ Даниил Егоров подтвердил существование «черных списков».

У нас и список блогеров есть, каких списков у нас только нет, - цитирует его слова издание.

И рестораторов списки есть. И банковские. И всех юрлиц.

Сами подозреваемые отмалчиваются. Менеджмент Регины Тодоренко, Иды Галич, Ольги Бузовой публикацию списков не комментирует.