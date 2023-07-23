Заседание совета «Украина — НАТО» по зерновой сделке пройдёт 26 июля

Вечером воскресенья пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску дала интервью телеканала RTBF, где публично заявила, что очередное заседание совета между странами Североатлантического альянса и Украины по вопросам зерновой сделки состоится 26 июля на уровне послов. По словам Лунгеску, целью проведения совета "Украина - НАТО" является установление новых путей экспорта украинского зерна по Чёрному морю.

Днём ранее Владимир Зеленский обратился к генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу с призывом срочно созвать совет "Украина - НАТО" для диалога по черноморской инициативе после выхода из неё России.