Топ-5 зелени в блюдах: выбираем лучшую для здоровья

Петрушка

Многие не воспринимают петрушку всерьез как еду, скорее, как украшение блюд. А между тем в ней много пользы.

Цифры впечатляют — в этой зелени в 2,5 раза больше витамина С, чем в лимоне. Всего 10 г петрушки обеспечивают суточную норму витамина К, важного для сердца. В петрушке содержится и клетчатка стимулирующая работу ЖКТ. Кроме того, в составе листьев есть фолиевая кислота, препятствующая развитию пороков нервной системы у плода, так что будущим мамам тоже стоит обратить внимание на эту зелень.

А вот в виде концентрированных отваров, настоев, соков и масел петрушка может быть опасна. На Руси настои и отвары из нее применяли в качестве абортивного средства, правда, использовались они наружно. А вот пучок зелени в салате точно не навредит!

Некоторые народные лекари советуют принимать соки, отвары, настои петрушки для удаления камней из желчного пузыря и почек. На самом же деле эффект получается обратный. Такие соки и настои содержат оксалаты — соли и эфиры щавелевой кислоты, которые, наоборот, приводят к росту камней в почках и желчном пузыре. Медики самолечение петрушкой не приветствуют, но сейчас ведутся исследования, в результате которых петрушка может быть включена в медицинские препараты для лечения мочекаменной болезни.

Некоторые сторонники народной медицины также утверждают, что петрушка лечит рак лучше традиционных лекарственных препаратов. Но научные исследования этот факт не подтверждают. Тем не менее, группа российских ученых выделила из семян укропа и петрушки компоненты, из которых были синтезированы вещества, проявившие активность в борьбе с опухолями.

Ранее японские ученые обнаружили их в тропических растениях. Сейчас разработку испытывают на крысах и зародышах морских ежей — речь идет о будущих лекарствах для лечения рака.

Собственно, не стоит ждать о петрушки чудес и воспринимать ее как панацею, лучше просто добавлять ее в свой рацион.

Парниковая зелень, растущая на гидропонике, по витаминно-минеральному составу не уступает петрушке с грядки. Плюс в том, что в ней нет пестицидов и патогенных микроорганизмов, характерных для зелени, выращиваемой в открытом грунте. Мыть, конечно, такую петрушку все равно надо, но уже без фанатизма, в отличие от летней зелени.

Очень полезны и корни петрушки, по вкусу похожие на морковь и сельдерей. Их добавляют в салаты, супы, рагу, картофельное пюре, запекают, варят, тушат и жарят. Важный момент — в корнях петрушки много микроэлементов и очень мало крахмала в отличие от картофеля и других крахмалистых овощей.

Шпинат

Главное его достоинство — наличие в составе антиоксидантов, которые можно назвать нашими внутренними защитниками и докторами. Корейские ученые опубликовали исследование, согласно которому экстракт шпината хорошо проявил себя в опытах на крысах.

Но есть у шпината и проблема — его вкус. В нем, конечно, ничего противного нет — многим даже нравится. Но он, как говорится, на любителя. Молодые, нежные побеги хороши в салате, а более зрелые листья тушат и жарят с пряностями, так как у них вкус более насыщенный. Шпинат можно добавлять и в соусы — в них он менее заметен, особенно если измельчить листья в блендере.

В растении много фолиевой кислоты, необходимой для беременных женщин, что не только снижает риск врожденных пороков развития плода, но и поднимает уровень гемоглобина.

Шпинат — отличный стимулятор психической деятельности, так как фолиевая кислота активизирует обмен веществ в нервных клетках, а магний и фосфор усиливают эффект. Наверно, именно на этом и основано антидепрессивное свойство шпината, изучением которого занимаются исследователи из Южной Кореи. А еще шпинат полезен для зрения, поскольку содержащиеся в нем каротиноиды защищают сетчатку от ультрафиолета и снимают усталость глаз.

Чем меньше термической обработки, тем больше пользы в шпинате, однако в тушеном и вареном виде в нем меньше оксалатов. Но поскольку, хоть и в минимальной дозе, эти соли все же присутствуют, при артрите и мочекаменной болезни шпинат лучше исключить из рациона.

Укроп

Самым характерным вкусом русской кухни многие иностранцы считают вкус укропа. Наверно, не случайно, ведь это растение прекрасно сочетается с молодой картошкой, свежими огурцами, помидорами, редисом, зеленым луком и подсолнечным маслом с ароматом семечек. Впрочем, многие щедро посыпают укропом любую еду, даже пиццу, и украшают им все блюда на столе.

Некоторые иностранные туристы считают перебором добавление укропа во все подряд, так как эта душистая зелень, по их мнению, затмевает вкус остальных ингредиентов. Впрочем, в кухне Западной Европы укроп вообще не очень популярен. Похожее мнение имеют шеф-повара из других стран, работающие в России. Например, японские повара замечают, что для окрошки на квасе укроп подходит идеально, а в суши и сашими он точно лишний.

Врачи уверены в том, что любовь россиян к укропу ценна, ведь в нем много пользы —витамин С, марганец, который поддерживает нормальное функционирование мозга, нервной системы и метаболизм сахара и жира. В нем также есть кальций, медь, магний, калий, рибофлавин и цинк.

Укроп полезен для сердечно-сосудистой системы, помогает улучшить самочувствие при диабете и укрепляет кости.

А еще существует мнение, что укроп увеличивает выработку грудного молока, но это только предположение. По крайней мере, от включения этой зелени в рацион вреда точно не будет!

Укропные гурманы делают мартини с маринованным укропом и укропное мороженое. Без семян укропа невозможно представить и домашние заготовки на зиму. А как вкусны напитки с укропом: летний кефирный коктейль, овощные соки и смузи! Русские люди считают, что укропа много не бывает — может быть, так и есть?

Мята

Во многих национальных кулинарных традициях мята такая же специя, как у нас перец горошком. Мятный соус и мятное желе популярны в британской и американской кухне, в Индии мятой ароматизируют карри и другие блюда, в ближневосточной кухне ее добавляют в блюда из баранины. В Северной Африке и некоторых арабских странах готовят вкусный мятный чай. Кроме того, листья этого ароматного растения добавляют в алкогольные напитки, украшают ими коктейли и десерты.

Оказывается, существует множество сортов мяты, которые можно вырастить в российском климате. Более того, всем им можно найти применение в кулинарии. Лавандовая мята подходит для мороженого и напитков. Имбирная — для согревающего чая, апельсиновая и шоколадная — для десертов. Мята с красивым названием «оленья», похожая на розмарин, и корсиканская мята, внешне напоминающая тимьян, — используются в салатах и горячих блюдах.

Разновидностей перечной мяты тоже много, но всех их объединяет высокая концентрация ментола, поэтому растение кажется жгучим. Израильская мята, которая продается в супермаркетах, имеет сбалансированный ментоловый аромат, более привычный для нас.

Мята успокаивает нервную систему, поэтому ее хорошо заваривать и пить перед сном. А еще можно класть под подушку высушенные мятные листья в тканевых мешочках. Некоторые худеют с помощью мяты, поскольку вдыхание ее аромата снижает чувство голода, да и мятная жвачка после еды улучшает пищеварение и уменьшает желание полакомиться десертом.

Кроме того, в одном из исследований было обнаружено, что вдыхание аромата мяты перед соревнованиями улучшало выносливость спортсменов — они бежали быстрее, прыгали выше и могли отжаться большее число раз.

Всем известно, что мятные леденцы освежают дыхание и даже облегчают боль в горле. Из-за охлаждающего свойства ментола мяту нередко добавляют в обезболивающие средства. Но не думайте, что мята оказывает какое-то лечебное воздействие — просто ментол «обманывает» холодовые рецепторы, и они посылают в мозг те же сигналы, как при воздействии низкой температуры. Иными словами, мята в некоторых случаях заменяет лед, но не стоит считать ее лекарством.

Некоторые научные исследования, проводившиеся на животных, показывают, что мятное масло помогает снять отек при аллергии. Это происходит за счет того, что ментол, оказавшись на коже, сужает поверхностные сосуды и расширяет внутренние. Однако медики не рекомендуют экспериментировать с этим, поскольку тема еще недостаточно изучена, и можно получить аллергическую реакцию — ринит, конъюнктивит, крапивницу или бронхиальную астму.

Считается, что мята избавляет от газов, если верить научным экспериментам. Но в опытах люди пили специальные капсулы с мятным маслом, а не просто жевали листики. Потому не стоит возлагать на мяту надежды по избавлению от метеоризма. Также ученые предполагают, что мята способствует облегчению боли в животе у детей, но выводы делать рано.

На Руси мяту добавляли в квас, сбитень и кислые щи. Сейчас ее в основном заваривают в чае с другими травами, ароматизируют ею компоты, десерты и домашние заготовки. Листья мяты также кладут в выпечку, соусы и приправы, в том числе в набор прованских трав. Но не все знают, что мята прекрасно сочетается с бобовыми, овощами, мясом и рыбой. Правда, кулинарные эксперты советуют брать для рыбы ананасную мяту — у нее более тонкий аромат, который не перебьет запах рыбы.

Руккола

Зелень с весьма необычным пикантным вкусом очень популярна в Средиземноморье (и, конечно, в средиземноморской диете) — ее добавляют в салаты, мясные и рыбные блюда, в пиццу и соусы для пасты. Нередко руккола заменяет базилик в соусе песто. Эту траву варят, тушат, запекают — она придает интересный вкус любым блюдам.

Руккола немного островата из-за содержания горчичных масел, которые, кстати, есть и в редисе. Поэтому тем, у кого очень чувствительный желудок, а также имеется предрасположенность к язве и гастриту, следует быть осторожными с этой зеленью.

А теперь о пользе. Руккола богата витаминами С, А, К, калием, кальцием, фолиевой кислотой и клетчаткой, необходимой для формирования правильной микрофлоры кишечника. В этой зелени сконцентрировано огромное количество антиоксидантов полифенолов, которые защищают от преждевременного старения, онкологии, проблем с мозгом, сердцем и сосудами.