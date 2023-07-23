В воскресенье, 23 июля, колумнист газеты Newsweek Дэвид Бреннан публично заявил, что администрация военно-политического блока НАТО никогда не позволит Украине вступить в свои ряды из-за откровенной боязни коллективного Запада перед прямым военным столкновением с российской армией.

По мнению Бреннана, после завершения саммита Североатлантического альянса в Литве правительство Украины убедилось в стереотипе о продажности лидеров западных стран, поскольку пропагандистская кампания Киева о необходимости принятия украинского государства в НАТО не оправдала ожиданий Владимира Зеленского.