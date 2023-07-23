Сельдерей: польза или вред

Сельдерей – родственник морковки! И не только

Оба овоща принадлежат к семейству зонтичных, вместе с еще одним съедобным корнем – пастернаком. Другие члены этого семейства тоже используются в кулинарии – только в основном в качестве специй: это и укроп с петрушкой, и тмин с кориандром.

Родиной сельдерея считаются Ближний Восток и Средиземноморье, но люди так высоко его ценили на протяжении веков, что распространили по всему миру в ходе путешествий, переездов и торговли с соседями. По данным археологов, упоминания о нем можно встретить в документах примерно 4000 года до нашей эры! Сельдерей и экстракт семян из него традиционно использовались в медицине в Китае, Египте и Риме.

Историки кулинарии утверждают, что до XVII века у овоща был чуть более горький вкус и его стебли были не такими плотными – а скорее полыми внутри, почти как большинство сортов зеленого лука. Более пресный зеленый стеблевой сельдерей, который всем известен сегодня, вывели позднее, в Италии.

Хотя мы гораздо лучше знакомы с теми частями овоща, которые растут над землей, корень тоже весьма ценен и полезен. В европейской кухне его особенно любят использовать для ароматных супов.

Например, можно сделать такой суп-пюре: корень вместе со стеблями сельдерея обжаривают с луком-пореем (или обычным луком), а затем тушат с овощным или куриным бульоном и ложкой оливкового масла. Знатоки особенно ценят это блюдо за легкий сливочный привкус, который появляется в процессе готовки – несмотря на то, что в списке ингредиентов нет никаких молочных продуктов!

Пользы – хоть отбавляй!

Сельдерей богат минералами – особенно калием, важным для сердца, – и витаминами А, С и В9. Содержит также антиоксиданты и родственные им вещества, которые защищают организм от сердечно-сосудистых заболеваний (а значит, инсульта и рака), снижают артериальное давление и уровень глюкозы в крови.

Овощ очень популярен среди тех, кто хочет похудеть или прилагает много усилий для поддержания здорового веса. Логика тут весьма простая: калорийность сельдерея составляет всего 12-13 ккал на 100 граммов продукта, а содержание углеводов при этом – не более 2 граммов.

Наши постоянные эксперты даже прозвали его “инструментом диетолога”, потому что он позволяет за счет “легких” калорий создать большой объем в желудке – а это стимулирует чувство сытости. Стеблевой сельдерей хорош еще и тем, что им можно похрустеть (что тоже помогает добиться насыщения – и с точки зрения физиологии, и психологии).

Кроме того, сельдерей содержит биологически активные соединения апиин, апигенин и лютеолин – природные антиоксиданты-флавоноиды, которым ученые приписывают противовоспалительные и антиканцерогенные свойства.

При этом лечиться обычным сельдереем с овощного прилавка, конечно, никто не рекомендует. Дело в том, что те самые апиин, апигенин и лютеолин, попадая в организм, взаимодействуют с некоторыми веществами в наших клетках и становятся плохо растворимыми. Это снижает их биодоступность. Но для укрепления здоровья они все равно неплохое подспорье!

Это подтвердили многочисленные исследования, которые несколько лет назад решили обобщить студенты из Курдского университета медицинских наук в Иране. Они собрали научные работы по изучению антиоксидантной активности сельдерея, выполненные в разных странах за пятнадцать лет.

Их объединял один общий вывод: сельдерей из-за таких соединений, как кофейная, кумаровая и феруловая кислоты, плюс уже упомянутые фенольные соединения, а также таннин, сапонин и кемпферол, обладает мощными антиоксидантными свойствами и показывает хорошие результаты в борьбе со свободными радикалами.

Он помогает худеть даже мышам!

В одной из наших программ снималась героиня, которая без сельдерея буквально жизни не представляет: каждый день употребляет его в смузи, делает соки, режет его в салаты и другие блюда. И это помогло ей не только перестать поправляться, но и сбросить 6 кг примерно за год. Приятно было увидеть живого человека, который самолично подтвердил нам тот эффект, о котором постоянно слышим и читаем в интернете!

Особенно широко прославился так называемый “боннский супчик”, на котором самодеятельные диетологи рекомендуют худеть – в нем основным ингредиентом является именно сельдерей. Для большей пользы и вкуса к средней величины пучку стеблей добавляют еще 5–6 помидоров, 2–3 болгарских перца и некоторое количество белокочанной капусты – как на обычный суп.

Главный плюс “боннского рецепта” в том, что есть это блюдо можно в неограниченных количествах – и чувствовать себя сытым. А минус – как у любых диет: действуют они недолго и если переборщить, могут навредить организму, которому кроме овощей требуются и белки, и жиры, и углеводы, и разнообразие витаминов с минералами. Есть и еще одно “но” у сельдерейной диеты – но об этом чуть позже.

Похудательный эффект растения подтверждают и эксперты. Ученые из трех университетов Кореи, например, недавно провели исследования на мышах. На первом его этапе опыты in vitro (этот термин означает исследования в пробирке) показали хороший результат.

Оказалось, что экстракт сельдерея обладает так называемыми антиадипогенными свойствами – то есть, подавляет накопление излишнего жира в жировых клетках. После этого ученые перешли к исследованиям in vivo – на живых лабораторных животных. И убедились, что введение экстракта в рацион мышей, которых специально кормили калорийной пищей, заметно тормозило увеличение массы тела, а также процент жира в его составе и вес печени испытуемых.

Кому сельдерей вреден?

Избыток биоактивных веществ, которые содержатся в этом овоще, а также выраженные желчегонный и мочегонный эффекты делают сельдерей не самым безобидным продуктом. Медики рекомендуют пациентам первым делом проверить, нет ли у них камней в почках или желчном пузыре – и только тогда в повышенных дозах употреблять как сок, так и сам сельдерей.

У этого продукта печальная репутация среди врачей-нефрологов: он способен спровоцировать почечную колику – могут сдвинуться камни. А это не только очень больно, но и грозит госпитализацией и попаданием на операционный стол. При наличии оксалатных камней в почках и подагры от сельдереевого сока и вовсе лучше отказаться. Щавелевая кислота в его составе способна вызвать рост камней и приступы заболевания.

С осторожностью стоит пить сок сельдерея и беременным, особенно в третьем триместре. Из-за высокого содержания вещества под названием апиол, который известен своим воздействием на тонус гладкой мускулатуры, это может усилить приток крови к мышцам матки. Что чревато не только усиленными сокращениями, но даже преждевременными родами. К тому же, в кишечнике из-за сельдерея часто избыточно образовываются газы, вызывая у будущих мам сильный дискомфорт.

Чистить или не чистить?

Вопрос прозаический, но, как оказалось, и он волнует наших зрителей. С одной стороны, чем больше массы стебля попадет в блюдо, тем больше клетчатки, а это диетологи только приветствуют. С другой – есть эти довольно прочные “ниточки”, которые покрывают вершки сельдерея, не всем нравится.

Так что однозначного ответа у нас нет: если волокна мешают так, что невмоготу, их вполне можно счистить – пользы от этого не настолько меньше, чтобы мучиться и страдать. Несколько движений овощечисткой – и вы поймете, что пора остановиться, когда цвет стебля станет бледнее. Кожуру можно сохранить, чтобы добавлять в овощные и мясные бульоны.

Вопрос номер два: можно ли есть листья сельдерея – те, которые растут на самых верхушках стеблей? Конечно! Правда, они тоже не всем по вкусу, поскольку часто слегка горчат. В таком случае рекомендуем другой способ: использовать как замену петрушки в салаты, для украшения блюд и придания аромата соусам. И, наконец, третий вопрос, актуальный с точки зрения похода по овощным рынкам и магазинам: как его правильно выбирать?

Ищите пучки сельдерея, которые плотно сформированы – с твердыми зелеными стеблями и здоровыми листьями наверху. Стебли должны отламываться при отделении, а не сгибаться. Сельдерей будет храниться в овощном ящике вашего холодильника как минимум неделю, а то и дольше, и это тоже одно из важных его достоинств.