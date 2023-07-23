Илон Маск намерен изменить логотип Twitter на букву X

Американский предприниматель Илон Маск поделился новостью о том, что в скором времени он намерен изменить основной логотип соцсети Twitter на латинскую букву X, сообщает МК со ссылкой на The Insider.

По словам американского миллиардера, известный сегодня логотип этой соцсети вряд ли можно будет увидеть уже в самом ближайшем будущем.

Маск подчеркнул, что его заменят на латинскую букву X.

Илон уверен, что подобный логотип сделает соцсеть более уникальной, а также будет отражать несовершенство, которое близко для каждого человека. Маск также объявил конкурс на лучший вариант дизайна буквы X.