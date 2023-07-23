ТОП-3 самых вкусных томатов

Когда помидоры стали едой?

Трудно поверить, но в конце XVIII — начале XIX века помидор был исключительно аптекарским растением, из которого готовили лекарства, хотя цветами томатов дамы украшали платья на балах. Но использовать эти яркие и колоритные плоды в пищу в то время никому и в голову не приходило! В кулинарию томаты проникли лишь в середине XIX века, когда селекционеры научились выращивать более крупные и сладкие сорта. Постепенно эти плоды появились на столах не только знати, но и простых крестьян.

Самые вкусные томаты

«Бычье сердце» — один из самых вкусных сортов помидоров. У него однородная сахаристая мякоть, зернистая на срезе, как у арбузов. Крупные, сладкие, сочные, ароматные помидоры «Бычье сердце» быстро портятся, поэтому насладиться ими можно лишь в течение нескольких недель в году. Собирают их исключительно вручную, слишком они нежные.

«Розовый инжир» — еще один интересный сорт. Во вкусе этих розовых мясистых томатов нет даже кислинки, одна сладость. Да и выглядят они эффектно — по форме действительно напоминают инжир. Внутренности же у них многокамерные, с небольшими пустотами.

Помидоры «Бакинские» — вкусные и сладкие, с нежной, сочной мякотью, но нередко за них выдают те, которые не имеют никакого отношения к Азербайджану. Как отличить? Очень просто — у бакинских помидоров имеется зеленая плодоножка, которая крепко держится на томате. Семена внутри — всегда зеленые. Но купить в России настоящие бакинские помидоры можно только весной и осенью, поскольку летом в Азербайджане слишком жарко, и для томатов не сезон.

Также очень хвалят такие сорта, как «Сластена», «Чудо Земли», «Медовая капля», «Дина», «Аппетитный», «Сахар коричневый», «Бычий лоб», «Большая мамочка», «Царь-колокол», «Вельможа», «Розовый мед», «Сахарные мизинчики», «Малиновый гигант». Есть, из чего выбирать!

Польза зависит от цвета?

Желтые помидоры содержат полезный для зрения, кожи и костей ретинол, а также реже вызывают аллергию по сравнению с красными томатами. В черных сортах много аскорбиновой кислоты, зеленые (речь о сорте, а не о недозрелых вариантах) содержат хлорофилл, а фиолетовые богаты антоцианами, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и старческого слабоумия.

Помидоры — кладезь полезных веществ

В томатах много ценных витаминов, никотиновой и фолиевой кислот, важных для беременных и кормящих. Содержащиеся в плодах пектины снижают уровень холестерина, а калий помогает укреплять мышцы.

Также помидоры богаты каротиноидом ликопином, а он, по мнению ученых, очень полезен для сердца и сосудов. Возможно, именно в этом секрет долголетия итальянцев. «У мужчин, в крови которых уровень ликопина был выше, инсульты случались на 60% реже, чем у тех, кто ел мало помидоров», — утверждает Судхир Керл, кардиолог и сотрудник Университета Восточной Финляндии.

Оказывается, что антиоксидант ликопин имеет и противоопухолевый эффект. Во время одного из научных опытов было показано, что при раке простаты это вещество на 73% замедляло распространение опухолевых клеток. Выходит, нужно есть помидоры как можно чаще?

Как лучше есть томаты

Однако просто есть сырые помидоры килограммами — не лучший вариант. В каком же виде их нужно включать в рацион? Многочисленные статьи в интернете рассказывают, что тепловая обработка томатов увеличивает концентрацию ликопина. Неужели помидоры — тот редкий вид овоща, который в сыром виде не полезнее приготовленного? Мы проверили.

Три килограмма помидоров одного сорта разделили на три группы — одну часть потушили, другую оставили сырой, а из третьей приготовили томатную пасту методом долгого уваривания. После чего три образца были отправлены в лабораторию для анализа. Результаты удивили. В сырых помидорах содержалось 46 мг/кг ликопина, в тушеных — 108 мг/кг, в томатной пасте — 212 мг/кг. Выходит, от приготовленных помидоров можно порой получить больше пользы, чем от сырых.

И причина не только в том, что ликопин концентрируется из-за испарения воды. «Он становится более доступным благодаря тому, что клеточная структура томата разрушается, в результате чего ликопин как бы выходит в массу продукта», — так объясняет химик Сергей Белков. То же самое можно сказать и о других каротиноидах— в томатном пюре их биодоступность в 2,5 раза выше, чем в сырых плодах.

Кроме того, ликопин — жирорастворимое вещество, поэтому масло помогает его лучшему усвоению. Итальянцы, которые тушат помидоры в оливковом масле и добавляют этот соус в пасту, с диетологической точки зрения поступают совершенно правильно.

Белые прожилки — нитраты?

Некоторые утверждают, что белые прожилки и светлые участки в мякоти помидоров — признаки наличия нитратов. Но это не так. Белые прожилки появляются от недостатка солнечного света и нерегулярного полива. Нитраты тут совсем ни при чем!

Но любые купленные помидоры специалисты советуют тщательно мыть теплой водой перед употреблением, особенно зимой. Дело в том, что чаще всего именно зимние тепличные томаты щедро подкармливаются азотными удобрениями.

Помидоры опасны?

Существует томатная диета, на которой, если верить интернету, можно похудеть на 15 кг за 3 недели. При этом нужно есть только помидоры и ничего больше — примерно по 2 кг в день. Правда, многие из тех, кто рискнули испробовать на себе эту диету, утверждают, что через некоторое время появились головокружение, слабость, апатия, тяжесть в желудке и очень сильный голод, который помидоры, увы, не могли утолить.

Томаты богаты органическими кислотами, которые необходимы нашему организму. Но если мы едим только помидоры, количество кислот увеличивается, что приводит к неприятным последствиям.

Поэтому есть много помидоров может быть опасно для здоровья, особенно тем, кто страдает эрозивным гастритом, холециститом и заболеваниями поджелудочной железы. Большое количество органических кислот может спровоцировать обострение этих заболеваний. Да даже у здоровых людей, злоупотребляющих помидорами, порой развивается диарея. В общем, помидоры нужно есть регулярно, но без фанатизма и не обязательно сырыми.

Где зимой найти хорошие томаты

Хорошо летом, когда кругом помидорное изобилие, а что делать зимой? Увы, нам приходится выбирать лишь то, что предлагают супермаркеты. Например, помидоры «Слива» — красивые, но жестковатые и почти безвкусные. Зато они хорошо переносят транспортировку и отлично хранятся, да и собирать их можно при помощи специальной техники, не боясь, что она повредит плоды.

Шеф-повара московских ресторанов советуют зимой использовать помидоры черри — их привозят из Марокко, Израиля и других жарких стран. Вкус у таких томатов очень приятный и летний, к тому же они продаются круглый год. Также вполне пригодны для еды консервированные помидоры кубиками, которые продаются в банках или картонных упаковках. Заготавливают их в сезон, поэтому они сохраняют вкус и пользу летнего урожая.

Помидоры и генная инженерия

Генные инженеры трудятся над созданием таких сортов помидоров, которые не нуждались бы в подкормке, хорошо росли и радовали бы нас приятным вкусом и ароматом. Например, биолог Гарри Кли из Университета Флориды мечтает создать идеальные томаты. Он взял сладость от одного сорта, аромат от другого, устойчивость к болезням — от третьего.

«Я думаю, мы нашли главную проблему большинства современных сортов помидоров массового производства, — рассказывает Гарри Кли. — В них мало веществ, которые отвечают за запах, но весь секрет в том, что именно запах дает бóльшую часть удовольствия от употребления этих плодов. Нам очень помогло сотрудничество с группой ученых из Китая, которые расшифровали геном 400 сортов помидоров. Мы обнаружили гены, отвечающие за аромат, и использовали их в наших томатах.

Также мы обеспечили хорошее сочетание сахаров и кислот, а результат получился очень вкусным. Уже 5000 фермеров и частных лиц во всей Америке выращивают наши сорта и очень довольны. А вот крупные производители пока не заинтересовались этими разработками, потому что урожайность у таких томатов не очень высокая по сравнению с «пластиковыми» помидорами, которые они культивируют сейчас. Но мы работаем и над улучшением урожайности!»

В английской лаборатории в Норидже вывели сорт сиреневых помидоров. Благодаря генам львиного зева — цветка с удивительным ароматом — томаты обогащаются антиоксидантами антоцианами, которые предотвращают рак и продлевают жизнь. «В опыте с мышами, которые получали в пищу сиреневые помидоры, отмечалось продление жизни на 30%», — говорит Кэтти Мартин, профессор исследовательского центра им. Джона Иннеса.