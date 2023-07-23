Полезные свойства редиса для организма

«Быстрый» корнеплод

Редиска — наверно, самый «быстрый» овощ, ведь от посадки семян до подачи на стол может пройти всего 18 дней. Это свойство используется даже в космосе, не случайно редис стал единственным корнеплодом, который выращивают на МКС. Там планируют создать целую витаминную оранжерею.

Кроме того, редис — культура, которая хорошо поддается генной модификации. Сейчас ученые занимаются селекционными экспериментами для повышения фармацевтической ценности корнеплода.

Редисочная польза

С точки зрения диетологии редис — прекрасный продукт. В нем мало калорий (20 ккал на 100 г), есть белок и клетчатка, много витаминов С, В5, В6, кремния, калия, хрома и многих других ценных микроэлементов. Причем, в зеленой части больше витамина С, чем в самих корнеплодах.

Листья редиса полезны и для желудочно-кишечного тракта, что показали исследования корейских ученых. Группу крыс кормили пищей, богатой холестерином, и одновременно давали порошок листьев редиса, в то время как вторая группа такой порошок не получала. В результате показатели здоровья у грызунов в первой группе были очень даже неплохими, несмотря на обилие жирной еды, что может быть частично связано с увеличением производства желчи.

Почему редис острый?

Стоит помнить о том, что горчичное масло, придающее редису остроту, усиливает аппетит и стимулирует выделение желудочного сока, а это хорошо не для всех. Например, такое масло раздражает слизистую оболочку ЖКТ у людей, страдающих воспалительными заболеваниями желудка или кишечника. Им редиску есть не стоит.

Кстати, импортная редиска (особенно зимняя) бывает не такой острой, как наша летняя — в ней порой даже присутствуют сладкие нотки. Дело в том, что в жарких странах (редис к нам везут в основном из Израиля и Армении) грядки с этим корнеплодом чаще поливают, что уменьшает концентрацию горчичных масел. Многим такой вкус нравится больше.

Редисовые маски для лица

Многие женщины используют редис в качестве масок для лица. Если кожа требует увлажнения, овощную кашицу смешивают с растительным маслом, а с воспалениями и прыщами справляется и простой сок редиса. Дело в том, что он обладает бактерицидным эффектом и хорошо очищает кожу, склонную к повышенному салообразованию.

Редис против рака

Но главная интрига в — недавно открытом антираковом эффекте редиса. Ученые из Университета Огайо обнаружили, что пигменты антоцианы, придающие корнеплоду розовый цвет, замедляют рост опухолей толстого кишечника крыс на 50-80%.

Причина в том, что антоцианы — антиоксиданты с противовоспалительным эффектом, и это свойство можно использовать для предупреждения серьезных хронических заболеваний на ранних стадиях. Исследования продолжаются, а пока ученые собираются разрабатывать серию лекарственных препаратов на основе редисового сока.

По данным Института Лайнуса Полинга (штат Орегон, США), овощи семейства крестоцветных (к ним относится и редис) содержат вещества, которые при взаимодействии с водой распадаются на органические соединения изотиоцианаты. Они помогают очищать организм от веществ, вызывающих рак, и предотвращают развитие опухолей. Исследование индийских ученых 2010 года показало, что экстракт редиса содержит несколько типов изотиоцианатов (горчичных масел), вызывающих гибель раковых клеток в некоторых тканях.

В чем еще польза здоровью?

Эксперименты на мышах показали, что экстракт редиса благотворно влияет на мозг и уменьшает проявления нейротоксичности, которая является причиной нарушения когнитивных функций, зрения и слуха.

Также имеются сведения, что редис и его листья использовались в разных частях мира в качестве противомикробных и противовирусных средств.

Что приготовить из редиса?

Обычно, кроме салата и окрошки, ничего в голову не приходит. Но редис можно использовать и для приготовления полезных бутербродов (цельнозерновые хлебцы, хумус или творожный сыр, кружочки редиса и несколько листьев ботвы). Зеленой частью редиса можно заменять листья салата или рукколы в закусках.

Редис добавляют в творожно-сырные паштеты, делают из него чипсы, тушат, маринуют на зиму, запекают и жарят его, как картошку. Очень вкусны ботвинья и сливочный суп с редисом, оладьи и ватрушки. Даже десерты с редисом бывают. Можно сделать мармелад или варенье.