ТОП-7 свойств клубники

Секрет притягательности клубники

Состав ягод клубники уже не первое десятилетие изучает профессор Кевин Фолта из Флоридского университета. Он с коллегами расшифровал геном этой ягоды и, по его словам, разгадал тайну ее притягательности для человечества. Биологи разложили клубнику на химические составляющие и теперь точно могут сказать, что в ней необычного.

Весь секрет в том, что нередко за вкус клубники мы принимаем ее запах. Они действуют совместно, нанося неотразимый «удар» по нашему мозгу. Аспирант Флоридского университета Кристофер Барби пришел к выводу, что спектр вкусовых и ароматических составляющих клубники весьма разнообразен — в нем есть свежие травы, персик, виноград и множество других фруктовых ноток. Все вместе это сливается в единый вкус, который нам знаком как клубничный.

Конечно, притягательные вкус и аромат могут быть только у натуральной клубники, выращенной на земле под летним солнцем. Привезенные из заморских стран ягоды, как правило, не очень вкусные. Дело в том, что для транспортировки и длительного хранения (в супермаркетах) выбирают несладкие и несочные сорта, поскольку они долго не портятся.

Вся таблица Менделеева

В клубнике много полезного: А, Е, С, В1, В2, В5, В6, В9, H, K, PP, холин, калий, кальций, магний, натрий, фосфор, хлор, железо, йод, марганец, медь, кобальт, хром, цинк, фтор, молибден, хлор и селен.

Но самое главное, в ягоде огромная концентрация кремния. По количеству минерала клубника является рекордсменом среди других плодов и даже круп. В 100 г ягод содержится 99 мг этого витамина при дневной норме 30 мг. Кремний нужен организму для твердости костей и подвижности суставов, а также для поддержания здоровья кожи, волос и ногтей.

Витамина С больше в лесной землянике, в остальном состав диких и выращенных на дачном участке ягод примерно одинаковый. Витамин С — антиоксидант, необходимый для иммунитета и здоровья кожи, в 100 г клубники содержится 60 мг этого витамина при дневной норме 90 мг.

Диетологи советуют есть ягоду свежей, поскольку тепловая обработка губительна для витаминов, а клубничные десерты вредны из-за высокого содержания сахара. Если хочется заготовить ягоду на зиму, лучше ее замораживать.

Клубника — афродизиак

Маленькие косточки клубники содержат большое количество цинка, являющегося чем-то вроде природного афродизиака. Дело в том, что цинк активизирует половые гормоны и обостряет сексуальное влечение. Аскорбиновая кислота, которой богата клубника, усиливает кровоток и принимает участие в синтезе стероидных гормонов, в частности, эстрогенов.

Есть даже такой эвфемизм — клубничка, вошедший в наш язык с легкой руки Н.В. Гоголя. В «Мертвых душах» имеется персонаж, поручик Кувшинников, который свои любовные похождения называл клубничкой, говоря: «попользоваться насчет клубнички». Гоголь даже предположить не мог, что это слово так приживется в языке в своем новом значении!

Антиоксиданты в клубнике

Антоциановые пигменты, отвечающие за насыщенную яркую окраску клубники, замедляют процессы старения и помогают в профилактике диабета и неврологических нарушений. В клубнике обнаружено около 25 антоцианов.

Эллаговая кислота и полифенолы эллаготанины эффективны в профилактике многих хронических заболеваний. В мякоти и семенах клубники содержатся процианидины, благотворно влияющие на холестерин и защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний.

Многие научные исследования подчеркивают, что клубника благодаря высокой концентрации антоцианов особенно полезна для сердечников, и включение в рацион хотя бы двух порций ягод в неделю укрепляет сердце и нормализует артериальное давление.

Клубника против рака

Онколог Тун Чень из Университета Огайо в течение полугода наблюдала за пациентами с предраковыми изменениями пищевода, давая им каждый день по 60 г высушенной клубники (в таком виде концентрация полезных веществ увеличивается).

В результате у 30 из 36 больных состояние улучшилось. Похожий результат доктор Чень потом получила, проведя эксперимент на животных при раке толстого кишечника. Секрет в том, что антиоксиданты из клубники подавляют воспалительные процессы, которые часто предшествуют онкологии, и тормозят деление самих раковых клеток. Так что для профилактики они подходят отлично, а вот воспринимать их как лекарство не стоит.

Идеальный объект для селекции

Почему-то селекционеры очень любят экспериментировать с клубникой. Может, причина в ее притягательности, о которой мы уже говорили? Иногда ученые творят настоящие чудеса. Например, в лаборатории Кевина Фолты во Флориде пытаются пересадить гены дикой клубники в садовые сорта. Если это удастся, ягода, выращенная зимой в парниковых условиях, будет благоухать, как лесная земляника, при этом оставаясь крупной и красивой.

Уже выведены сорта клубники, устойчивые к болезням и вредителям — их не придется обрабатывать пестицидами или стимулировать рост нитратами. Но увы, многие пока еще настороженно относятся к генной инженерии, предпочитая работать по старинке.

Голландские селекционеры позаботились об аллергиках, выведя белый сорт клубники с ароматом ананаса. Благодаря отсутствию пигментов антоцианов, на которые обычно и возникает аллергическая реакция, люди, страдающие этим заболеванием, могут наслаждаться вкусной и ароматной ягодой, не переживая о здоровье.

Не только десерт

Мы привыкли к тому, что из клубники обычно готовят десерты — варенье, повидло, желе, компоты, кисели, морсы, пастилу, пироги, фруктовые салаты, конфеты, мороженое, зефир, суфле, а также украшают ею торты и пирожные.

Но во многих странах клубника дополняет вкус несладких блюд, придавая им пикантную изюминку и свежесть. Например, клубничный соус к мясу — в него можно добавить чеснок, ароматные травы, красное вино и жгучие специи.

Вкусным получается салат с пармской ветчиной, руколой, кедровыми орехами и клубникой, заправленный оливковым маслом и пряностями. Или со шпинатом, клубникой и вяленой утиной грудкой — звучит, по крайней мере, очень аппетитно.

Холодный клубничный суп с болгарским перцем, огурцом, творогом, бергамотом, эстрагоном, чесноком и оливковым маслом отлично освежает в жару. Даже в испанский суп гаспачо добавляют клубнику.

Полезна ли магазинная клубника?

Осенью, зимой и весной на магазинных прилавках появляется клубника из разных стран: из Египта, Китая, Турции, Сербии, Армении и даже из Европы, несмотря на эмбарго. По таможенной статистике больше всего клубники везут из Сербии и Белоруссии.

Профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В Плеханова Людмила Алексеева говорит так: «Официально все зарубежные продавцы имеют сертификат, что в клубнике нет пестицидов и химических веществ, защищающих от порчи. Но мы наблюдаем некоторые косвенные доказательства того, что ягода все-таки обработана».

Все эти подозрения подтверждаются лабораторными исследованиями. Недавно, например, Россельхознадзор обнаружил в китайской клубнике антибиотики, что является нонсенсом в современном мире. Но это все-таки исключение из правил. Да и что касается витаминного состава, несезонная привозная клубника идентична ягоде, выращенной дачниками на огороде.