Батат: 7 интересных фактов и какими полезными свойствами обладает

Батат — не картошка?

Батат известен в мире как сладкий картофель, хотя он относится к семейству вьюнковых, а не пасленовых. Иными словами, растение представляет собой многолетнюю травянистую лиану, если растет в жарком тропическом климате. Но и в российских климатических условиях можно вырастить батат, правда, в виде однолетнего растения.

Люди, которые впервые пробуют этот корнеплод, как правило, не находят ничего общего с картошкой.

Вкус батата скорее похож на смесь тыквы и моркови, хотя все зависит от сорта. И да, он действительно сладковатый, что также нравится не всем. Впрочем, батат уже стал привычным на полках наших магазинов, а многие выращивают его на огороде. Да и блюд из него можно много приготовить, причем в некоторые из них добавляют даже листья и цветы растения.

Еще одно отличие между картофелем и бататом — картофель хранится около 6 месяцев, а батат пригоден в пищу в течение 1-2 лет. При этом он полностью сохраняет свои вкусовые качества. Но, конечно, многое зависит от условий хранения.

Колумб привез в Европу батат, а не картофель

Родина батата — Южная Америка, откуда сладкий картофель перебрался в Северную Америку и другие страны. Для многих туземцев этот корнеплод практически был основой рациона.

Говорят, что Колумб привез в Европу именно батат, а не обычный картофель, который называли «батата». У испанцев это звучало как «патата», с чем и до potato недалеко. Доказательствами сего факта служат и рекомендации по выращиванию этой культуры, которая поначалу считалась декоративным растением.

Советовали садить его погуще, длинные же плети подвязывать к колышкам — об этом в своей книге «Батат» (1932 г.) рассказывает академик В.П. Алексеев, бывший до 1991 года председателем научного совета АН СССР по проблемам экологии, культуры и истории древних обществ.

Если вспомнить, что батат относится к семейству вьюнковых, становится понятно, что речь идет именно о нем.

Батат может расти годами

Поскольку большинство сортов батата — теплолюбивые, а период вызревания у них 2-9 месяцев, в тропических районах батат может расти годами. Некоторые клубни достигают приличных размеров —3-15 кг.

Виды батата: десертный, овощной, кормовой

В мире насчитывается около 7000 разновидностей сладкого картофеля — как говорится, на любой вкус и цвет. Но в основном его разделяют на три категории — десертный, овощной и кормовой.

Самый сладкий, конечно, десертный, поскольку в нем высокое содержание глюкозы и бета-каротина. Эти виды батата имеют сочную мякоть ярко-желтого, розового, оранжевого, а иногда и фиолетового цвета. Многие утверждают, что по вкусу такие корнеплоды напоминают банан, дыню и даже ананас. Из десертного батата делают кашу, добавляют его в салаты и готовят разнообразные десерты.

Овощные сорта отличаются умеренной сладостью, мякоть их обычно белая, с розовыми, желтыми и оранжевыми пятнами. Такой батат больше напоминает наш обычный картофель — его уже и пожарить можно, и запечь, и суп с ним сварить.

Кормовой батат наименее сладкий из всех разновидностей, мякоть у него светлая. Подойдет для замены картофеля в любых блюдах!

Польза батата

Поскольку батат сладкий, диабетикам он не рекомендуется. Однако экстракт этого овоща проходит испытания как лекарство для лечения сахарного диабета.

В других исследованиях разные вещества, выделенные из батата, помогали укреплять иммунитет, улучшать память и защищать клетки головного мозга от возрастных повреждений. Нельзя сказать, что то же самое произойдет при употреблении самого овоща, но тот факт, что он полезен, сомнений не вызывает.

Кроме того, в нем много белка, антиоксидантов бета-каротина и антоцианов. Добавление в рацион батата улучшает микрофлору кишечника и налаживает пищеварение.

Вкусные блюда из батата

После термической обработки клубни батата становятся мягкими, нежными и кремовыми. Но разные сорта все же отличаются друг от друга. Например, десертный и овощной батат очень быстро становится мягким, и поэтому их не нужно долго готовить. Для пюре, каш, запеканок, начинок подходит идеально. Кормовой батат не такой рассыпчатый, его можно и пожарить — ломтики прекрасно держат форму.

Тертый десертный батат можно даже в тесто добавлять — точно так же, как морковь в морковные торты. Фруктово-ягодные начинки для пирогов, вареников и равиоли со сладким бататом не менее вкусны. Очень приятный десерт — пончики, в тесто для которых добавлено бататовое пюре. Из сладкого картофеля готовят и варенье, мармелад, оладьи, печенье, суфле, бисквиты, крем и множество других десертов. Батат прекрасно сочетается с фруктами, ягодами, орехами и карамелью.

Тонко порезанный батат в сыром виде добавляют в салаты — и вкусно, и полезно. А можно просто запечь его целиком в духовке, добавить в овощное соте или подать в отварном виде на гарнир к мясу и рыбе.

Батат возьмут в космос

Специалисты NASA, занимающиеся разработкой рациона для космонавтов, давно предлагали часть продуктов выращивать прямо на космическом корабле. Правда, поскольку места там мало, нужны культуры с высокой урожайностью, не требующие больших плантаций. На первом месте в списке овощей, которые планируется выращивать в космосе, оказался сладкий картофель!

Он хорошо растет в помещениях, его разрастающиеся побеги можно ограничивать проволочными конструкциями — все же батат растение вьющееся. А если побегов много, можно их срезать и добавлять в блюда для витаминизации рациона. Подробности об этом эксперименте читайте в одном из прошлых номеров газеты NASA «Roundup» (статья «Sweet success for Advanced Life Support researchers» размещена на 3-й странице).

Ученые считают, что у сладкого картофеля более высокая питательная и витаминная ценность, поэтому рацион космонавтов от добавления этой культуры только выиграет.