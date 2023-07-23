Блинкен: поставка Украине американских истребителей F-16 займёт несколько месяцев

19:52 2023-07-23

23 июля глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN оценил сроки поставок Украине американских истребителей четвёртого поколения F-16.

Блинкен сказал: «Даже если бы решение по F-16 было принято завтра, прошло бы несколько месяцев, прежде чем они начнут применяться».

Госсекретарь США уточнил, что поставка F-16 заключается не только в непосредственной передаче киевскому режиму данных военных самолётов, но и в обучении солдат, обслуживании, наличии возможностей для использования их в общевойсковых операция.

Примечательно, что Энтони Блинкен не только не назвал конкретные сроки передачи Украине истребителей F-16, но и не раскрыл количество отправляемых военных самолётов производства США.