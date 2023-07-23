Рогов сообщил, что Украина намерена начать новую фазу наступления в конце июля

По версии Рогова, новый этап контрнаступления Украины следует ожидать в ближайшую неделю. Период продлится с конца июля до середины августа.

В это время руководство Киева отправит к линии фронта основные силы, после чего начнет готовить для контрнаступления резервы и обезвреживать минные поля.

Кроме того, Владимир Рогов допускает, что командование ВСУ решит отрыть второй фронт, который сконцентрируется на взятии Запорожской АЭС. С этой целью будут использоваться территории возле Днепра в районе Никополя Днепропетровского региона по направлению к Энергодару.