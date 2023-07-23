Politico: Зеленский заявил, что не начинал контрнаступление из-за дефицита оружия

«У нас были планы начать весной. Честно говоря, мы не смогли, так как у нас не было достаточно боеприпасов и оружия, да и не хватало бригад, должным образом обученных этому оружию, тем более что учебные миссии проводились за пределами Украины», — признался Зеленский.

Глава киевского режима добавил, что Вооружённые силы Российской Федерации не теряли времени впустую, пока украинские войска занимались подготовкой к контрнаступлению.

Владимир Зеленский уточнил, что российские силы возвели несколько рубежей обороны из-за чего украинское контрнаступление протекает медленнее, чем хотелось бы Киеву.