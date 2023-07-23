7 полезных свойств грейпфрута

Польза № 1: снижение веса

В середине XX века американки вдруг начали массово «садиться» на грейпфрутовую диету, и в этом есть свой научный смысл, но сейчас объясним подробнее. В белых перегородках плодов содержится растительный флавоноид нарингин, придающий грейпфруту пикантную горчинку. Попадая в печень, нарингин производит там «диверсию», заставляя сытый организм думать, что он голоден, и сжигать жир.

В результате научных исследований была установлена доза, после которой наступает эффект похудения — 40 грейпфрутов за один прием. Профессор Еврейского университета в Иерусалиме Яков Намис говорит так: «Эта цифра шокирует, но таковы результаты опытов, которые мы проводили 6 лет. Дело в том, что молекулы нарингина содержатся в грейпфрутах в небольших количествах, а эффект возникает только при высокой концентрации». Но такое количество просто невозможно съесть за раз.

Впрочем, для тех, кто сидит на диете, из всего разнообразия цитрусовых врачи рекомендуют именно грейпфруты, поскольку они не такие сладкие, как апельсины и мандарины, и малокалорийные — всего 40 ккал на 100 г. Да и углеводов в них меньше, поэтому даже при сахарном диабете нет противопоказаний.

Польза №2: укрепление сердца и сосудов

Считается, что регулярное употребление грейпфрута улучшает здоровье сердца и укрепляет кровеносные сосуды. В американском исследовании у людей, которые ели грейпфрут 3 раза в день в течение 6 недель, наблюдалось значительное снижение артериального давления. Они также показали улучшение уровня общего и «плохого» холестерина.

Эти эффекты, вероятно, связаны с ценными питательными веществами, содержащимися в грейпфруте, которые играют важную роль в поддержании правильной работы сердца.

Например, грейпфрут весьма богат калием — минералом, ответственным за здоровье сердца. Половина грейпфрута обеспечивает около 5% ежедневной потребности в калии. Необходимое потребление калия связано с уменьшением риска высокого кровяного давления. Кроме того, было доказано, что калий снижает риск смерти от сердечных заболеваний.

Содержащаяся в грейпфруте клетчатка может также улучшить здоровье сердца, учитывая, что высокое потребление грубых пищевых волокон связано с более низким кровяным давлением и уровнем холестерина.

Исследователи утверждают, что включение в рацион фруктов, богатых клетчаткой и антиоксидантами, таких как грейпфрут, защищают от многих сердечных заболеваний и инсульта.

Польза №3: сила антиоксидантов

Грейпфрут содержит несколько антиоксидантов — они защищают клетки от разрушения и восстанавливают их структуру.

Витамин С. Это мощный водорастворимый антиоксидант, защищающий клетки от повреждений, которые приводят к сердечным заболеваниям и раку.

Бета-каротин. В организме он превращается в витамин А, помогая снизить риск сердечных нарушений, рака и заболеваний глаз, таких как дегенерация желтого пятна (макулодистрофия).

Ликопин. Предшественник бета-каротина. Этот каротиноид известен потенциальной способностью предотвращать развитие некоторых видов рака, особенно рака предстательной железы. Он также полезен для сердца, замедляет рост опухолей и уменьшает побочные эффекты лучевой терапии.

Флаваноиды. Было показано, что их противовоспалительные свойства снижают кровяное давление и уровень холестерина.

Польза №4: помощь при диабете

Регулярное употребление грейпфрутов может предотвратить резистентность к инсулину, приводящей к диабету. Такая проблема возникает, когда клетки перестают реагировать на инсулин — гормон, вырабатываемый поджелудочной железой, необходимый для метаболизма углеводов и жиров. Он влияет на обмен веществ и поддерживает глюкозу в крови на оптимальном уровне.

Инсулинорезистентность в конечном итоге приводит к повышению уровня инсулина и сахара в крови — двух основных факторов риска развития диабета II типа. Употребление в пищу грейпфрута помогает контролировать уровень инсулина.

В исследовании американских ученых у испытуемых, которые съедали половину свежего грейпфрута перед едой, наблюдалось значительное снижение как уровня инсулина, так и резистентности к инсулину по сравнению с группой людей, которые не ели грейпфрут. Кроме того, употребление фруктов в целом, как правило, связано с лучшим контролем уровня сахара в крови и снижением риска развития диабета II типа.

Польза №5: крепкий иммунитет

Регулярное употребление грейпфрута может быть полезным для иммунной системы, поскольку этот плод ценится за высокое содержание витамина С. Он обладает антиоксидантными свойствами, которые, помимо прочего, защищают клетки от вредных бактерий и вирусов, включая ковид-19.

Кроме того, исследования показали, что витамин С помогает людям быстрее выздороветь от простуды. Известно, что многие другие витамины и минералы, содержащиеся в грейпфруте, улучшают иммунитет, включая бета-каротин, защищающий от воспалений и некоторых инфекционных заболеваний.

Грейпфрут также содержит небольшое количество витаминов группы В, цинка, меди и железа. Все они работают в организме как одна команда, чтобы активировать иммунную систему.

Польза №6: профилактика мочекаменной болезни

Употребление грейпфрута может снизить риск образования камней в почках, которые возникают в результате накопления отходов, представляющих собой продукты метаболизма. Обычно они фильтруются через почки и удаляются из организма с мочой, однако при кристаллизации в почках превращаются в камни. Крупные камни могут вызвать закупорку мочевыделительной системы, а это невероятно болезненно.

Наиболее распространенным типом камней в почках являются камни из оксалата кальция. Лимонная кислота, содержащаяся в грейпфрутах, способна эффективно предотвращать их образование, связывая кальций в почках и вымывая его из организма. Кроме того, лимонная кислота увеличивает объем и рН мочи, создавая среду, менее благоприятную для создания камней.

Польза № 7: кулинария

Из грейпфрута можно делать не только сок. Он прекрасно дополняет и другие продукты в блюдах, добавляя в них приятную кислинку и горчинку. Из грейпфрута готовят цукаты, джем, варенье, желе, ликеры, фруктовые салаты и соусы, идеально дополняющие вкус мясных, рыбных и овощных блюд.

Вы когда-нибудь пробовали цитрусовую брускетту — закуску с хлебом, креветками, домашним майонезом и соком грейпфрута? Обязательно попробуйте! Мякоть этих плодов можно добавлять и в овощные салаты, например, с отварной индейкой, луком и помидорами черри. Заправляют такую закуску соусом из грейпфрутового сока, меда и кукурузного масла.

Вред грейпфрута

Свежий грейпфрутовый сок, конечно, полезен, но не всем он подходит, особенно натощак, поскольку кислоты, попадая в пустой желудок, раздражают слизистую и могут вызвать изжогу, обострение гастрита и панкреатита. Кроме того, употребление грейпфрута утром до еды порой приводит к послаблению кишечника — несомненно это плюс для тех, кто страдает запорами, но при склонности к диарее подобный эффект не нужен.

При приеме некоторых лекарств грейпфрут вообще противопоказан — это может быть даже опасно для жизни. После 20 лет исследований к такому выводу пришли ученые из Канады. «Грейпфрут превращает лекарство в яд, — говорит Дэвид Бэйли, клинический фармаколог исследовательского Института здоровья Лоусона. — Действие 80 препаратов искажается этим фруктом, а 43 лекарства становятся смертельно опасными».

Обычно, когда мы запиваем таблетку водой, действующее вещество попадает в кровь только частично, а часть лекарства расщепляют ферменты желудка, кишечника и печени. Если таблетку заесть грейпфрутом или запить его соком, начинают действовать содержащиеся в нем фуранокумарины — токсины, вырабатываемые растениями. Они временно нарушают работу ферментов печени, и лекарство попадает в кровь в большем объеме, чем рассчитывали фармакологи. А это уже передозировка.

«Всего одна таблетка, запитая стаканом грейпфрутового сока, приравнивается к нескольким таблеткам, запитым стаканом воды», — объясняет Дэвид Бэйли. Список лекарств, на которые так действует грейпфрут, огромен — это даже обычные средства от давления или головной боли.

Некоторые лекарства, наоборот, под воздействием грейпфрутового сока действуют слабо, и прописанная врачами дозировка уменьшается. А ведь от этого порой зависит человеческая жизнь. Это касается противоопухолевых, обезболивающих, антигистаминных, противозачаточных средств, препаратов против давления и аритмии, эстрогенов, иммунодепрессантов и даже виагры. Поэтому на всякий случай при приеме любых медикаментов от грейпфрута лучше отказаться.

Виды грейпфрута и особенности

Название «грейпфрут» переводится с английского как «виноградный фрукт», поскольку его плоды собираются в гроздья, почти как виноград. Интересно, что грейпфрутам для получения их особенного вкуса жизненно важен холод, они должны для этого провисеть на деревьях всю зиму, тогда к ранней весне эти цитрусовые дойдут до самой вкусной кондиции.

Существует около 20 видов грейпфрута, которые выращиваются в США, Израиле, Мексике, Китае и Грузии. Из всех разновидностей можно выделить красный, розовый, белый и желтые грейпфруты. Красный — самый сладкий и сочный, в нем нет косточек, розовый — чуть менее сладкий, косточек в нем тоже нет. Белый грейпфрут — еще менее сладкий, чем красный и розовый, и в нем присутствует легкая горчинка, зато косточки также отсутствуют. Желтые плоды имеют кисловато-горьковатый вкус.

Как выбрать правильный грейпфрут

На грейпфрутовой плантации в Мурсии, на юге Испании, знают, как выбирать самые вкусные плоды. Они должны быть крупными (так сочнее), цвет кожуры значения не имеет. Если плод висел в тени, он становится желтым, а те грейпфруты, которые подрумянивали бока на солнце, приобретают оранжевый оттенок. Но созрели оба!

Вредна ли восковая пленка?

В Испании 90% грейпфрутов уходят на экспорт, перед этим их тщательно готовят — сортируют, убирая поврежденные или просто некрасивые плоды, моют и наносят восковую пленку для защиты от гниения в пути. Грейпфруты помещаются в специальные распылители, где на них распыляется слой жидкого воска с растворенными в нем фунгицидом имазалилом, который подавляют размножение грибков.

Многие боятся этой пленки, но на самом деле никакой опасности в ней для человека нет — концентрация химикатов ничтожная, да и наносятся они только на кожуру. Внутрь эти вещества не попадают, и легко смываются теплой водой. «Даже если вы не помоете плоды, очистите их, а потом оближете руки, ничего страшного не произойдет», — утверждает Ньевес Альбасете.