Полуфабрикаты: можно ли их считать нормальной едой

Завтрак, обед и ужин — все из морозилки

Часто у жителей крупных городов только на дорогу с работы и обратно уходят часы, так что долго стоять у плиты нет ни сил, ни времени. А на обжарку, к примеру, овощей и котлет, уже доведенных до готовности на фабрике, уходит не больше 15 минут.

Но есть, конечно, и опасения: сложно, а то и невозможно проверить точный состав полуфабриката – что туда добавлено, кроме самых очевидных ингредиентов? И не слишком ли много там соли? Все проверим! А пока поговорим об одном из самых народных продуктов, который часто покупают в готовом виде.

Космически популярная…котлета

Один из экземпляров такого полуфабриката прославился самым необычным образом: его отправили в стратосферу! Дело было в 2017 году: так креативно решил отпраздновать свой юбилей один из производителей пищевых продуктов города Костромы. Упаковку с котлетой прикрепили к метеозонду и запустили в небо – а после приземления долго искали по всей области. Оказалось, что полуфабрикат поднялся в небо на 33 километра и при температуре в -56 градусов заморозился, как утверждается, самым натуральным способом!

Конечно, это было не научное исследование, а рекламно-развлекательная акция. На реальном производстве используют более традиционные технологии. Мясо измельчают, добавляют лук, для сочности кладут лед, обсыпают панировочными сухарями, смесью из соли, перца, специй, регуляторов кислотности, усилителей вкуса и аромата.

Вырезанные из фарша порции обливают льезоном — смесью из яиц, молока и воды. Это нужно, чтобы лучше прилипала панировка.

Затем котлеты отправляются на шоковую заморозку: полчаса их обдувает воздух с температурой -30 градусов. Повторно замораживать такой полуфабрикат в домашних условиях нельзя, об этом производитель пишет на упаковке.

Разморозить и съесть!

Дело в том, что при дефростации (так называют разморозку специалисты) и повторном замораживании высока вероятность развития вредных бактерий и безопасность продукции уже не может быть стопроцентной. К тому же, это ухудшает цвет и запах мяса, уменьшает его нежность и сочность. Все дело в структуре замерзшей воды: при шоковой заморозке образуются совсем мелкие кристаллы льда, а при повторной домашней – вырастают крупные и острые, которые разрушают пищевые волокна. От этого снижается питательная ценность продукта.

Размораживать тоже надо правильно. Лучше всего это делать медленно, в холодильнике, а не при комнатной температуре и не под холодной или тем более теплой водой. А вот готовые блюда, наоборот, предварительно оттаивать не стоит, их надо сразу разогревать – так лучше сохранится текстура, которую производители разрабатывают специально, для наилучшего хранения и быстрого приведения в готовое состояние.

Если говорить о чем-то вроде паэльи или овощных смесей с добавлением риса или другой крупы – там составляющие готовых блюд обычно проходят термическую обработку паром. Этот процесс называется бланшированием.

Он нужен для того, чтобы довести до примерно 90-95% кулинарной готовности без использования масла, но при этом создавая эффект обжарки. Например, рис для паэльи после парового обдува охлаждают и отправляют на шоковую заморозку. То же самое происходит с мясом, овощами и морепродуктами. В финале такие ингредиенты смешивают и фасуют.

В целом, как мы убедились на производстве, ничего страшного в замороженные блюда не кладут. Пищевые добавки в разрешенных дозировках вреда нанести не могут, а большой срок годности обеспечивает прежде всего холод.

Насколько это выгодно?

Безусловно, готовое блюдо экономит наше время, но не бьет ли при этом по карману? Мы выясняли это вместе с блогером и автором эпатажного интернет-проекта «Обед бомжа» Александром Богомоловым.

Однажды он прямо на наших глазах приготовил завтрак, обед и ужин, потратив всего 30 рублей! А еще отдельно сделал обед за 8 рублей 39 копеек. Понятно, что цены меняются, и сегодня цифры были бы другими, но главное – принцип: покупать все поштучно и на развес. Например, капусту на суп Александр покупал буквально по паре листочков – в таком случае уж точно ничего не пропадет, залежавшись в холодильнике!

По нашей просьбе энтузиаст экономии скрупулезно подсчитал, сколько на самом деле стоят ингредиенты, из которых сделана, например, гавайская овощная смесь. Рассортировав и взвесив содержимое пакета, мы вычислили себестоимость риса, горошка, кукурузы и сладкого перца. Выяснилось, что готовая смесь стоит в два раза дороже, чем те же компоненты по отдельности! Понятно, что в случае полуфабрикатов мы платим за сэкономленное время. И платим тем больше, чем сильнее обработаны продукты.

Тем, у кого каждая копейка на счету, но время тоже хочется сэкономить, эксперты советуют готовить раз в неделю и замораживать то, что получилось. Фаршированные перцы, супы, жареные котлеты, пельмени и рыба – все отлично хранится несколько дней.

Насколько это безопасно?

Понятно, что в собственноручно приготовленных продуктах ничего “лишнего”, скорее всего, не заведется. А что с магазинными? По словам специалистов, опасными могут оказаться те, что продаются на развес.

Мы отправили на проверку в лабораторию несколько образцов из крупного супермаркета. И что же? Во всех протестированных нами экземплярах без упаковки: зразах, тефтелях, блинчиках с творогом и пельменях – везде были найдены плесневые грибы и бактерии сенной палочки. В пельменях также обнаружилась кишечная палочка, а в зразах – синегнойная!

Но торопиться обвинять магазин, может, и не стоит. Часть вины лежит на самих покупателях: ведь они самостоятельно набирают продукты, и могут занести бактерии, если у них недостаточно чистые руки. Так что если и покупать полуфабрикаты, то лучше брать расфасованные производителем. Главное – читать этикетку.

В протестированных нами образцах пельменей мы отклонений не нашли: мясо есть. Иногда встречалась и соя, но только там, где она указана в составе. И ничего страшного для здоровья в этом нет. Другое дело — соль! Повинуясь массовой любви потребителей к солененькому и используя это вещество как натуральный консервант, чтобы продлить срок хранения, многие производители безбожно пересаливают!

Мы сдали на экспертизу борщ в вакуумной упаковке, замороженную пасту феттучини с цыпленком, котлеты, рыбные палочки, а также консервированную гречневую кашу с говядиной. Больше всего соли было обнаружено в борще: около 2 граммов на 100 граммов продукции.

Меньше всего – в рыбных палочках: около половины грамма на 100 граммов продукции. Таким образом, всего в одной порции борща содержится аж 6 граммов соли! А Всемирная организация здравоохранения рекомендует за сутки съедать не более пяти — это примерно чайная ложка. Иначе будут проблемы с давлением и повышенный риск инсульта.

В целом, учитывая результаты наших экспертиз, мы не видим особых проблем в готовой еде и полуфабрикатах — надо только выбирать не очень соленые. Ну и, конечно, если есть хоть немного сил после работы, лучше все-таки не прибегать к магазинной еде, а использовать один из быстрых рецептов и сделать что-то самому — так будете точно уверены, что не съели ничего ненужного. Например, всего за 10 минут можно отварить пасту (только хорошую, из твердых сортов пшеницы!) и добавить к ней овощи... или сварить брокколи и полить ее соусом.