Лакрица: почему ее стоит полюбить

Солодка как лекарство

Лакрица — многолетнее растение семейства бобовых с толстыми разветвляющимися корнями длиной до нескольких метров. Стебель прямой, высотой 1-2 метра, листья яйцеобразные, заостряющиеся на концах. Для европейской медицины солодка также ценна, как женьшень для китайцев. Известно, что уже с III тысячелетия до нашей эры корень солодки пользовался популярностью у лекарей Тибета, Индии и Японии, а позже в Древней Греции и на Руси.

В китайских травниках и египетских медицинских трактатах лакрица тоже упоминается не раз. Говорят, что даже в гробнице Тутанхамона нашли корень солодки, но это миф.

Древние лекари использовали лакрицу для лечения простуды и желудочных заболеваний, считая, что она может продлевать жизнь и утолять жажду при отсутствии воды. Не случайно корень солодки постоянно носили с собой и воины армии Александра Македонского, и римские легионеры, и бойцы французской и турецкой армий во время Первой мировой войны (опять-таки, если верить историкам). Кроме того, лакрица в некоторых случаях отлично освежает дыхание — можно даже жевать корешок в сыром виде. Но увлекаться не стоит, все-таки это лекарство.

Как медицинский препарат превратился в лакомство

Собственно, все началось с того, что в XVIII веке аптекари начали добавлять к корню солодки сахар и различные добавки, советуя лакричные конфеты пациентам, страдающим кашлем. Финны пошли дальше и научились делать из корня солодки еду — кисели, маринады, ликеры и водку. На Руси корень солодки добавляли в моченую ягоду и яблоки, поскольку он обладает бактерицидными свойствами.

В скандинавских странах лакричные конфеты стали национальным лакомством — их делают в виде фигурок животных, добавляя красители. В Германии уже в XII веке лакрицу добавляли в пиво, поскольку она усиливала брожение и придавала напитку более темный цвет.

Итальянская самбука Opal Neraстала настоящим деликатесом — ее готовят из сока ягод бузины с анисом, лакрицей, кориандром и лимонной цедрой. А знаменитая настойка Grappa alla Liquirizzia с пикантным горько-солено-сладким вкусом выпускается с кусочком корня солодки внутри бутылки.

Современные лакричные сладости — это не только леденцы и конфеты, но и жевательный мармелад, щербет, варенье, мороженое, печенье, торты и соусы. В них добавляют анис, мяту, кусочки фруктов и шоколад. Разнообразие форм и оттенков поражает, впрочем, как и названия — «ведьмины палочки» или «метелки ведьм» — конфеты коричневого цвета в виде спиралей или палочек.

Вкус лакричных продуктов весьма необычный — в нем смесь сладкого, горького и солоноватого, с нотками фенхеля и аниса. При первой дегустации либо появляется любовь с первого взгляда, либо непреодолимое отвращение. Впрочем, некоторые, не сразу распробовав эту экзотику, со временем могут и поменять свое мнение.

Солодка в России

Оказывается, 150 лет назад Россия была главным поставщиком лакрицы в Европу. Солодка привольно росла в южных районах, в среднеазиатских степях, в Сибири и на Северном Кавказе. На Урале в конце XIX века был построен завод по переработке солодки, который позже процветал в СССР на благо всей российской пищевой промышленности.

Сейчас солодку выращивают во многих областях с умеренным климатом, поскольку это растение плохо переносит холодные зимы. Оно хорошо растет на песчаной почве вдоль морского побережья, в степях и полупустынях. Вдоль тропинок и дорог можно увидеть порой настоящие лакричные заросли. Самый крупный завод по переработке солодки действует в Астраханской области — он использует около 2 тонны сырья в год.

Тонкости производства

Корни чистят, измельчают, уваривают в чанах с водой и упаривают до разной степени густоты в зависимости от того, что планируют из них приготовить. В корнях содержатся желирующие вещества, которые упрощают процесс сгущения. Иногда экстракт выпаривают почти до твердого состояния и формируют сгущенную массу в брикеты, которые могут храниться до 10 лет.

Есть еще один способ переработки корня лакрицы — его промывают, режут на куски, сушат и размалывают в порошок, после чего добавляют в разные блюда. Из корневищ также получают масляный экстракт желто-золотистого цвета. Его используют как отхаркивающее и противовоспалительное средство, а также для лечения заболеваний ЖКТ, ран и язв. Из корня солодки получают и сок, особенно эффективный для лечения заболеваний желудка.

Почему лакрица сладкая?

Причина сладости солодки, оказывается, в том, что ее корни на 23% состоят из глицирризиновой кислоты, которая в 50 раз слаще сахара. В составе корня также есть глюкоза, фруктоза, мальтоза (солодовый сахар), крахмал и целлюлоза (клетчатка).

Лакрица богата пектинами, органическими кислотами (лимонной, яблочной, винной, янтарной), флавоноидами, смолами, дубильными веществами и эфирными маслами, одним из компонентов, которых является анисовая камфара. Наверно, поэтому у лакрицы такой специфический вкус…

Польза для здоровья

Глицирризин, содержащийся в корне солодки, добавляют в растительные препараты для лечения заболеваний печени. Кроме того, этот компонент используется как противовоспалительное, спазмолитическое, слабительное, антидепрессивное, противоязвенное и антидиабетическое средство. Гели на основе солодки успешно лечат кожные заболевания.

Лакрица содержит более 20 тритерпеноидов (органических соединений, важных для здоровья) и 300 флавоноидов (антиоксидантов).

В последние годы во многих исследованиях сообщалось, что активные соединения, выделенные из солодки, обладают противоопухолевым, противомикробным, противовирусным и иммунорегулирующим действием, способствуя восстановлению и защите нервной, пищеварительной, дыхательной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Корень солодки может даже защитить от кариеса, что доказано некоторыми исследованиями.

Лакрица улучшает состояние при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Научное исследование с участием 50 взрослых с функциональной диспепсией показало, что при приеме 75 мг экстракта солодки два раза в день происходило значительное улучшение состояния пациентов.

Есть ли у лакрицы вред?

Оказывается, чрезмерное увлечение лакрицей может принести некоторый вред здоровью. Если ее употреблять без меры, возможен избыток стероидных гормонов минералокортикоидов, которые приводят к задержке натрия, потере кальция, повышению давления и отекам. Кроме того, избыточное употребление солодки может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.