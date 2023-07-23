Зеленский разъяснил, по каким причинам пришлось отложить контрнаступление на лето

По словам украинского лидера, Киев не начинал контрнаступление из-за нехватки оружия и снарядов. Также армия испытывала недостаток в живой силе, не было солдат, хорошо владеющих оружием. При этом все «учебные миссии проводились за пределами Украины».

Также Владимир Зеленский объяснил, почему сейчас наступление идет медленными темпами. Вынужденная отсрочка контрнаступления привела к тому, что российская сторона успела подготовиться, были возведены дополнительные оборонительные рубежи. Это значительно затрудняет продвижение украинских войск и замедляет его.

Как известно, контрнаступление, которое намечалось на весну, началось 4 июня. С тех пор, по словам Владимира Путина, Украина понесла значительные потери, а именно — свыше 26 000 человек.