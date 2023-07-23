Газировка: правда ли она вредит здоровью

Напиток родом из аптеки

Удивительно, но когда-то газированная вода считалась чуть ли не лекарством! Началось все с того, что в 18 веке ученый Джозеф Присли открыл углекислый газ и придумал устройство для его смешивания с водой. Первое время газированные воды продавались именно в аптеках: их представляли как альтернативу природным минеральным. Позже придумали разбавлять газировкой не всегда приятные на вкус настои и микстуры.

В начале 19 века предприниматель Якоб Швепп для удешевления производства стал применять пищевую соду. Поэтому в англоязычных странах напиток часто называют содовой. Повторить рецепт можно и дома, растворив в стакане воды половину чайной ложки лимонной кислоты и, перемешивая, добавить четверть чайной ложки пищевой соды.

Она вступает в реакцию с кислотой и образует пузырьки в воде. На производстве, конечно, делают иначе. Газ в воду загоняют с помощью сатуратора – прибора, который насыщает жидкость углекислотой под давлением.

Популярность газировки стала расти во времена “сухого закона” в США, в двадцатых годах прошлого века. Тогда и появилось понятие “безалкогольный напиток”. Параллельно по всей Америке стали развиваться сети закусочных и фастфуда. И газировка начала приносить хорошую прибыль! Поэтому и сейчас, 100 лет спустя, гамбургер часто продается в комбинации со стаканом шипучей колы.

В Россию сладкая газировка пришла благодаря помощнику аптекаря Митрофану Лагидзе. Это он придумал смешивать сиропы из грузинских трав и фруктов с минералкой или ее искусственным аналогом. Во время Тегеранской конференции на столе у Сталина, Рузвельта и Черчилля стояли именно лимонады от Лагидзе.

После конференции Рузвельт увез с собой 2000 бутылок, Черчилль вспоминал этот вкус в мемуарах, а Сталин приказал наладить поставку в Кремль. Впрочем, все это был элитный штучный товар. Простому советскому человеку поначалу была доступна не сладкая, а исключительно соленая газированная вода. Ею предлагалось восстанавливать водно-солевой баланс.

Сладкие варианты постепенно тоже стали массовыми. А из той же Америки Никита Хрущев привез еще и идею автоматов с газировкой. Весь процесс приготовления происходил внутри непосредственно перед подачей в стакан: водопроводная вода проходила через фильтры, охлаждалась и насыщалась углекислым газом – а уже в самой таре смешивалась с сиропом. Простая стоила 1 копейку, сладкая – 3. В одной Москве таких машин было около 10 000! Кое-где сейчас можно встретить автоматы, похожие на старые советские – но на деле они совершенно новые.

Газировка и лишний вес

С любыми сладкими напитками сейчас борются во всем мире. В Мексике – которая является одним из антилидеров планеты по числу людей с ожирением – установили особые акцизы на газировку (чтобы она не была такой дешевой и доступной). В Великобритании с той же целью ввели налог на сахар: его платят те, кто делает слишком сладкими безалкогольные напитки.

А во Франции запретили бесплатную газировку – систему, когда, отдав деньги один раз, можно доливать сколько хочешь (такую схему практикуют некоторые международные сети фастфуда).

Цель этих ограничений и запретов – борьба с ожирением. Данные многочисленных исследований говорят о том, как сильно пострадало человечество от любви к газировке. Очень интересно (и страшно!) следить за тем, как вся вторая половина 20-го века прошла в параллельном росте двух графиков: взлетало потребление сладких напитков, а следом толстели люди.

Плюс к этому – проблемы с зубами и прочие болезни из-за сахара. У ученых уже не вызывает сомнения, что именно из-за обилия его в рационе толстеет весь мир. И россияне – не исключение. По данным «Национального медицинского центра профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в течение одного только десятилетия распространенность ожирения увеличилась в 3 раза.

Замаскированный сахар – злейший враг

Популярность газировки, конечно, только часть сахарной проблемы. Но это важная часть – потому что люди просто не осознают, сколько “белой смерти” поступает к ним в организм в невидимом, растворенном виде.

Если человек выпивает всего лишь литр сладкой газировки в день (или любого другого сладкого напитка), за год накопится примерно 50 кг сахара. Для науки нет сомнений, что тяга к сладкому — это такой же вредный для здоровья фактор, как переедание, алкоголь, курение и малоподвижность. Сахарные удары по инсулиновой системе разрушают обмен веществ, плюс страдают мозг, сердечная мышца...

Обо всех этих проблемах врачи твердят давно, но почему мы продолжаем ее пить? Потому что так хорошо поработали маркетологи, связавшие пузырьки с радостью и успехом. Производители газировки спонсируют олимпиады и чемпионаты мира по футболу, выпускают рекламу со счастливыми здоровыми людьми. Даже образ Санта-Клауса, каким мы его сейчас знаем — именно в красной одежде — был создан в 1931-м году шведским художником для рекламы газировки.

По статистике, больше всего шипучих напитков пьют подростки и молодые мужчины, а меньше всего – пожилые женщины. Но особая категория зависимых от сладкого – это дети. Для их здоровья увлечение сахаром может иметь последствия на всю жизнь. Некоторые виды газировки типа колы они любят и за ее тонизирующий эффект, там есть кофеин.

В итоге шипучка иногда вытесняет из рациона другие напитки, и результат становится неожиданным. Как показало одно из исследований, у любителей газировки может даже снижаться содержание кальция в костях – возможно, потому, что они пьют меньше молока.

Сахара в газировке не по-детски много. В стандартной баночке объемом 0,33 литра - от 7 до 9 кусочков сахара! Коварство тут еще и в том, что все газированное усваивается быстрее, и слоновья доза сахара моментально попадает в кровь, вызывая экстренное выделение большого количества гормона инсулина поджелудочной железой. Она пытается распределить сахар по организму.

Но если места в печени уже нет, а мышцы и мозг потребляют мало, то система защиты устает и больше не может как следует реагировать. Так начинается диабет. Плюс излишки сахара превращаются в жир, а вдобавок повреждается стенка сосудов – начинают расти потенциально смертельные атеросклеротические бляшки. Ну и в довершение всего большой объем жидкости, сахар и кофеин еще и увеличивают артериальное давление!

Без калорий – значит ли, что без вреда?

Всего одна баночка фактически любого сладкого напитка уже даст тот дневной лимит примерно в 30 граммов сахара, от которого, по мнению Всемирной организации здравоохранения, уже начинается вред здоровью. Но, может быть, есть способ получать удовольствие, не рискуя? Производители все активнее предлагают сладкую жизнь без калорий и лишних складок на животе.

На волне борьбы с сахаром появляются напитки «лайт» и «зеро» на искусственных подсластителях. Но насколько они безопасны? Ведь на этикетке все эти компоненты часто обозначают просто пугающими «Е».

Расшифровываем! Е 950 – ацесульфам калия, Е 951 – аспартам, Е 952 – цикламат натрия. Есть и другие. Звучит не очень аппетитно, но все они официально разрешены к использованию не только в России, но и по всему миру. Имидж в массовом сознании у этих веществ, тем не менее, не самый позитивный. Особенно много слухов вокруг аспартама. В 2015 году один из крупнейших мировых производителей газировки даже временно отказался от этого подсластителя: потребители были напуганы исследованием, в котором эта сладкая добавка вызывала рак у мышей.

Правда, другие опыты это опровергли, и аспартам вновь вернулся в напитки. Европейское агентство по безопасности продуктов и другие надзорные органы признают этот подсластитель совершенно безвредным даже для беременных и младенцев.

Впрочем, некоторые, веря Интернету, до сих пор считают, что надпись на бутылке “пейте охлажденным” — это не ради вкуса, а потому, что аспартам разрушается при нагреве, причем с образованием токсинов.

На самом деле нечто подобное происходит только при температуре +80 градусов. Аспартам теряет сладкий вкус и становится просто бесполезен. Даже если оставить бутылку на солнце на весь день, газировка станет не такой вкусной, но будет все так же безопасной.

А что касается продукта распада – метанола – он действительно образуется при температуре +30, но совсем в незначительных количествах. Например, даже во фруктовых соках его куда больше. Вред будет, только если превысить суточную норму потребления и выпить за день 5 литров газировки с аспартамом!

Итак, последние научные исследования говорят, что сахарозаменители безопасны. Однако стоит ли делать из этого вывод, что нулевой газировки можно пить сколько хочешь? Вряд ли. Доктор Сюзан Свитерс из американского университета Пердью полагает, что риск от чрезмерного употребления есть.

Опыты на мышах показали, что подсластители могут обманывать наш мозг, и появляется вероятность, что потом организм не справится с обычным сахаром, потому что “ломается” цепочка между ощущением сладости и получаемыми калориями. Как показывают исследования на животных, гормональная реакция на сладкое притупляется, уровень сахара в крови увеличивается, что приводит к набору веса.

В любом случае, постоянное употребление сладкого (пусть даже и без калорий) неправильно настраивает наши вкусовые рецепторы — приучает их к слишком сильным ощущениям, в результате по-настоящему полезная еда типа овощей и зелени кажется невкусной. А напитки с пузырьками еще дополнительно стимулируют желудок – иногда вызывая его расстройство или просто нежелательно повышая аппетит.

“Волшебные” пузырьки

В тех самых щекочущих пузырьках скрыта дополнительная опасность. Углекислота, которая их образует – очень мощная сила. На весь мир прогремела история «самой большой в мире бутылки газировки» – так ученые в шутку назвали кратер, образовавшийся в 2014 году на полуострове Ямал. Углекислый газ там растворился в древних подземных водах и выстрелил, как пробка, выбив крышку из вечной мерзлоты! В итоге получилось отверстие диаметром 20 метров и глубиной 50.

Потенциальную разрушительную силу, заключенную в привычном нам напитке, мы в нашей программе тоже решили замерить и объяснить научно. Во время съемок сюжета про газировку вместе с доктором химических наук Александром Терентьевым мы замочили 2 ржавых автомобильных диска. Первый – в газировке, а второй (для сравнения) – в лимонной кислоте. Ею тоже чистят бытовые приборы, и никого этот способ не шокирует. Оценили результаты эксперимента спустя 24 часа…

За сутки ортофосфорная кислота, которая содержится в напитке, вступила в реакцию с оксидом железа, то есть ржавчиной. Плюс содержащаяся в напитке углекислота ускорила эффект, и получился фосфат железа – соль, которую легко счистить. Между прочим, эту реакцию давно используют в автомастерских (правда, там в преобразователях ржавчины концентрация действующего вещества намного выше).

В составе напитков ортофосфорная кислота обозначается как Е 338. Она нужна, чтобы добавить кислинку, а также предотвратить изменение цвета и прогоркание. Используют ее еще и при изготовлении колбас и плавленых сыров – в небольших количествах она безопасна.