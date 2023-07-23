Пищевая зависимость — что это такое

Переедание – “наркомания”, от которой не убежишь

В российских городах по образцу обществ анонимных алкоголиков и наркоманов множатся общества… анонимных обжор. И хотя звучит это странно, многих отчаявшихся людей только это и держит на плаву. На своих собраниях они даже никогда не называют продукты своими именами – так недолго и спровоцировать срыв, слишком соблазнительно! Можно говорить только «белки, жиры, углеводы».

Если вы когда-нибудь видели аналогичные сцены из американских фильмов, то легко сможете себе представить, как участники этих встреч один за другим повторяют: “Привет, меня зовут Маша, и я пищевая зависимая…

Или: “Привет, меня зовут Иван, и я компульсивно переедающий”. Сходство заключается и в том, что сами эти люди сравнивают себя с алкоголиками и наркоманами, а про очередной срыв со здоровой диеты говорят – “пищевой запой”. Часто подобная зависимость идет в связке с депрессией. Ее следствием у части людей становится пристрастие к алкоголю, у кого-то – к наркотикам, ну а у некоторых в качестве компенсатора выступает еда.

И “слезть с иглы” тут точно так же непросто. Ведь главная проблема в том, что человек может – на время или насовсем – начисто бросить курить, употреблять алкоголь и наркотики… но он не может бросить есть!

Вознаграждение едой – плохая идея

Наука признала существование пищевой зависимости как медицинской проблемы сравнительно недавно. В Москве, например, есть несколько центров для пациентов с расстройствами пищевого поведения – здесь и анорексия, и булимия, и зависимость от еды тоже.

Часть исследователей придерживаются теории, что на еду и наркотики наш мозг реагирует практически одинаково. Ведь нейромедиатор дофамин, известный как гормон радости, выделяется в ответ на любое удовольствие – а при недостатке радостей в жизни кому-то требуется добирать удовольствие из пищи. В этом есть логика: ведь нашим организмом попросту не предусмотрено какой-то другой системы вознаграждения. К нам, к сожалению, не прилетают феи и не приносят нам подарки. Вместо этого в нашем мозге происходит обмен особыми веществами – нейромедиаторами.

И кстати, эту опасную программу во многих закладывают родители, когда за что-то обещают конфетку или мороженое! Если в семье так принято поощрять хорошие поступки ребенка на постоянной основе, получается, что взрослые, можно сказать, “подсаживают” ребенка на еду. Да, в формировании психологической проблемы – которая заставляет людей есть больше, чем следует – участвует много разных факторов и механизмов! Но это – один из тех, в котором современные психологи нисколько не сомневаются.

А вот в чем убеждены нейрофизиологи: практически при всех психических расстройствах у нас наступает некий “дефицит торможения”. В случае с едоголиками это означает, что человек, начав есть, не может ни остановиться, ни переключиться – до тех пор, пока в растянутом желудке остается хоть немного места.

Главные враги – соль, жир и сахар

Ученые уже давно задаются вопросом: почему им практически не попадаются одержимые, овощами или фруктами, а едоголизм вызывает только какая-то конкретная еда? Главные “враги человечества”, впрочем, давно уже определены. Для того, чтобы в этом убедиться на практике, мы попросили одну из героинь нашего сюжета про пищевую зависимость поучаствовать в исследовании – чтобы посмотреть на электроэнцефалограмме, как ее мозг реагирует на разные продукты…

Сначала предлагаем тарелку с брокколи. Ничего особенного не происходит, волны энцефалограммы спокойные. А как насчет десерта? Тут совсем другая история! Как объяснила нам ведущая этот эксперимент врач-невролог Елена Баева, на сладкое обычно происходит характерная реакция: активность волн альфа-диапазона в теменно-затылочных отведениях, говорящая о повышенном возбуждении. С капустой такой картины ни у кого из пациентов врачи что-то никогда не наблюдали!

Сахар, соль и жир – главные разжигатели пищевых страстей, потому что они вызывают самые сильные приливы удовольствия. Многочисленные тесты подтверждают: подопытные животные готовы выдерживать удары током, лишь бы получить вожделенную дозу сладкого!

Когда лабораторных грызунов ограничивали, у них включался так называемый синдром отмены: не получая вещество, от которого формируется удовольствие, организм начинал настойчиво сигнализировать о том, что оно ему необходимо. Это весьма неприятное состояние: тошнота, тревога, беспокойство, жар – еще не самые тяжелые его симптомы.

У людей все так же. Ученые из Мичиганского университета в США исследовали тех, кто не может устоять перед шоколадом, и выясняли, какие именно компоненты вызывают зависимость. Испытуемым поочередно предлагали черный и белый шоколад. В большинстве случаев они возвращались к белому, в котором (в отличие от темного) нет какао-бобов и следовательно – никаких психоактивных веществ, вызывающих выработку нейромедиаторов серотонина и дофамина. Но зато в белом зашкаливают жир и сахар, и именно они обычно вызывают непреодолимые желания.

Исследования по этой теме насчитывают сотни экспериментов, но окончательного мнения – как работает зависимость – пока нет. Американские нейрофизиологи и фармакологи из Миннесотского университета в прошлом году даже назвали эту ситуацию “многолетней неопределенностью”. Они объясняют проблему недостоверными на данный момент методами функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ): именно их используют для изучения нейробиологических путей, связанных с сахаром и стимулами сладкого вкуса.

Как же с ней бороться?

Все наши эксперты сошлись в одном: первый шаг к решению проблемы с пищевой зависимостью – признать, что она существует. И если нужно, обратиться за помощью к специалисту по расстройствам пищевого поведения.