Топ-5 полезных свойств меда

1. Мед — натуральный подсластитель и ароматизатор

Из-за вариаций ботанического происхождения – то есть, из-за того, что пчелы собирают его с разных растений – мед может различаться по внешнему виду, консистенции, количеству витаминов и микроэлементов. Но главное, что эти вариации объединяет – это, разумеется, сладкий вкус и характерный аромат.

«И я там был, мед-пиво пил…» — так заканчиваются многие народные сказки. Мед и продукты из него (в том числе алкогольные) действительно были на Руси символами праздника. Дело в том, что средневековая кухня была довольно бедна вкусами, поэтому в те времена специи были на вес золота, и мед был чем-то вроде такой приправы.

А еще он служил источником сахара, который для крестьян был слишком дорог и недоступен. Кстати, стоит ли заменять медом обычный сахарный песок? Так делают сейчас некоторые и верят, что вместо вреда получают пользу. Вообще, логика здесь есть – в пчелином продукте имеются витамины Е, К, С, каротин, фолиевая кислота, плюс микроэлементы... но проблема в том, что все эти плюсы перевешивает один жирный минус – основу меда все-таки составляет все тот же вредный сахар.

В 100 граммах меда – около 80 граммов углеводов (это приблизительно 16 чайных ложек сахара). Притом, это так называемые быстрые углеводы, которые моментально попадают в кровь.

Напоминаем – рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения доза сахара в день для взрослого человека – не более 7 чайных ложек, включая содержание во всех продуктах, кроме цельных фруктов. Если превышать, будут проблемы с обменом инсулина, весом, состоянием сердца, мозга и иммунитета – о посвященных этому исследованиях мы сняли целый фильм “Соль и сахар. Смерть по вкусу” – он есть в интернете, рекомендуем посмотреть.

2. Средство от кашля и не только

Чай с медом от этой напасти часто рекомендуют даже врачи, не говоря уже о народной молве. В последние годы особенно выросла репутация у редких и дорогих сортов, например у новозеландского меда, сделанного из нектара цветов чайного дерева манука. Растение редкое, и срок цветения у него – всего пара недель. Потому и цены просто бешеные: около 10000 рублей за килограмм. Главное, что подогревает ажиотаж – сообщения о лечебных свойствах мануки. Якобы она способна уничтожать таких микробов, против которых бессильны антибиотики.

Что же на самом деле? Этот мед и правда рекордсмен по содержанию убийственного для бактерий вещества под названием метилглиоксаль. В обычных сортах его, как правило, немного, а в мануке – до 500 миллиграммов на килограмм. Но полноценным лекарством наука мануку признавать отказывается.

Правда, по части борьбы с кашлем можно сделать исключение (и на этот счет есть множество исследований). Но здесь дело не столько в самом меде и его свойствах, сколько в воздействии любого сладкого и теплого питья. Оно действует физиологически, стимулируя выработку слюны и слизи в дыхательных путях – это и смягчает кашель, особенно сухой.

А в исследовании медиков из Индонезии был получен еще один полезный результат: там в одной из клиник 72 ребенка в возрасте от 1 года до 5 лет, страдающих диареей, получали в качестве лекарства воду с медом… и врачи уверяют, что помогло!

3. Природный консервант

В книге известного каждому пчеловоду болгарского исследователя Стоймира Младенова «Мед и медолечение» (изданной, правда, 50 лет назад), консервирующим свойствам меда посвящена целая глава. Автор убеждает, что применение даров пчеловодства с целью сохранения продуктов известно с глубокой древности. В Египте, Ассирии и Древней Греции мед использовался для бальзамирования тел: широко распространен, например, миф о том, что умерший в городе Вавилоне Александр Македонский был доставлен на родину в бочке с пчелиным медом.

Историки встречали немало сведений о пышных пирах римских патрициев, куда редкая дичь и экзотические фрукты тоже доставлялись в сосудах с медом. Согласны с древними коллегами и современные эксперты. В Иране вовсю разрабатывают биоконсерванты для пищевой промышленности, в Италии – пектиново-медовое покрытие для сухофруктов; китайские и американские ученые пробуют применять эмульсию прополиса для консервирования апельсинового сока и молока.

Но вот вопрос: насколько хорошо мед консервирует сам себя? То есть, можно ли есть старый мед, который хранился, например, более пяти лет? Вот что ответили нам специалисты.

Прежде всего, мнение о том, что мед испортиться не может – это миф. Если поверхность покрылась рыхлой пеной, а запах и вкус стали кислыми, то продукт лучше выбросить – он забродил, и им даже можно отравиться. Ну а если мед стал гуще, почти твердым – значит, он просто засахарился, и это нормально. Другое дело, что со временем, конечно, теряется польза!

А ещё в тепле и с годами в пчелином продукте становится больше вещества, известного как гидроксиметилфурфураль, или 5-оксиметилфурфурол. В интернете многие пишут о том, что оно невероятно опасно и даже может привести к раку! Правда ли это? Какую дозу можно получить со старым медом? Мы сдали на анализ банку пятилетней давности и… ничего страшного не нашли. Признаки брожения отсутствовали, и того самого вещества было, как и положено, менее 25 миллиграммов на килограмм.

Но лучше все-таки употреблять свежий мед – в нем и полезных веществ будет немало, да и просто приятнее вкус! Ну а старый (если он не забродил) можно использовать для маринадов или класть в выпечку вместо сахара.

4. Мазь для лечения ран

Шумерская табличка, датируемая 2100-2000 годами до нашей эры, упоминает использование меда в качестве лекарства и мази. Того же мнения был известный античный врач Аристотель – он называл светлый мед “хорошей мазью для воспаленных глаз и ран”.

Лабораторные опыты показывают, что уже упомянутый новозеландский мед манука проявляет антимикробную активность в отношении 60 видов бактерий – в том числе таких зловредных, как золотистый стафилококк и хеликобактер пилори. Это в перспективе делает мануку многообещающим источником лекарств для лечения язв желудка, обморожений и ожогов, которые считаются самыми сложными ранами.

Кстати, в госпиталях во время первой и второй мировых войн некоторые врачи таки лечили раны с помощью меда! И позже писали об этом научные статьи и диссертации, строя предположения о причине его благотворного воздействия…

Современные медики, конечно, уже нашли ответы на многие вопросы. Они считают, что практически любой вид меда обладает ранозаживляющими свойствами благодаря… перекиси водорода. Ее концентрация может быть разной и определяется двумя веществами с весьма сложными названиями: глюкозооксидазой, синтезируемой пчелой, и каталазой из цветочной пыльцы.

Главное, что стоит о них знать – им (а значит и лечебным свойствам меда) вредит нагревание. Ко всему прочему, мед поддерживает влажное состояние раны, а его высокая вязкость помогает создать защитный барьер для предотвращения инфекции.

5. Средство по уходу за кожей

Антимикробные свойства меда пригождаются также в косметологии и лечении болезней кожи. Он используется как вспомогательное средство при отрубевидном лишае, себорее, перхоти, пеленочном дерматите у младенцев и даже при лечении геморроя. У многих известных фирм есть целые линейки уходовых препаратов с медом и продуктами пчеловодства. Они оказывают смягчающее, увлажняющее и успокаивающее действие, поддерживают молодость кожи и замедляют образование морщин.

Косметические продукты на основе меда включают также мази для губ, средства после загара, тонизирующие лосьоны, шампуни и кондиционеры. Концентрации могут быть самые разные, обычно от 1 до 10%, но иногда доходят и до 70% – если мед и его производные смешивают с маслами, гелями и эмульгаторами.