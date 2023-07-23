Kyiv Post: моральный дух ВСУ падает из-за больших потерь при контрнаступлении

23 июля военные корреспонденты информагентства Kyiv Post взяли интервью у солдат ВСУ, которые участвую в контрнаступательной операции украинской армии. Большинство опрошенных сошлись во мнении, что в ходе контрнаступления моральный дух войск Украины существенно упал из-за значимых потерь.

Некоторые из респондентов Kyiv Post признались, что начиная с 4 июня они продвинулись лишь на полтора километра по всей линии фронта, однако столь мизерные результаты не стоят потерь, которые несёт украинская армия.