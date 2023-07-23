Боец ВСУ, воюющий на Донецком направлении, утверждает, что украинские войска теряют до половины подразделения за каждый взятый километр.

Собеседник Kyiv Post отметил, что невзирая на многочисленные потери, гарантий, что выжившие бойцы ВСУ смогут удержать под своим контролем потом этот участок, нет.

В свою очередь, военный медик на правах анонимности заявил, что ситуация в зоне СВО для украинской стороны крайне тяжёлая на фоне хорошей подготовки армии России.

«Мы продвигаемся вперёд на дюймы, но я не думаю, что это стоит всех человеческих ресурсов и техники, которые мы потратили», — сказал врач, беседуя с Kyiv Post.