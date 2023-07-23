Амарант: что это такое и зачем он нужен

Родина амаранта — Мексика

Амарант (щирица) — однолетнее растение, которое в Южной Америке знают давно, несколько тысяч лет. Его часто называли неувядающим цветком. Амарантовые семена когда-то активно обменивали на другие товары, поскольку эта культура, как и какао, выполняла функцию денег. Амарант не только ели, но и использовали в ритуальных обрядах, поэтому испанские колонизаторы запрещали его выращивать, видя в растении опасный символ язычества. Многие земледельцы Южной Америки прятали от колонизаторов посадки, так им удалось сохранить эту культуру.

Амарант высаживают в начале лета, а урожай собирают ближе к зиме. Срезанные снопы оставляют на месяц для просушки, чтобы было легче достать зерна. Дело в том, что они крошечные и похожи на песчинки — в одном растении созревает около 500 000 семян.

По краям соцветий расположены острые шипы, до автоматизации производства амарант обмолачивали, топча ногами. Но поскольку семена амаранта достаточно жесткие, их по традиции обжаривают на глиняной сковороде — происходит настоящий взрыв вкуса! Обжаренные зерна амаранта даже чем-то напоминают попкорн.

В конце января — начале февраля в Мексике отмечают день амаранта. Столицей праздника стал городок Тульеуалько, расположенный у подножия потухшего вулкана. Эта местность славится уникальным составом почвы, поэтому здесь выращивают особенно вкусный амарант.

Есть ли в России амарант?

Растения, родственные амаранту, были также популярны в Евразии, на территории Индии, Гималаев, Шри-Ланки, Швеции, Польши, Эстонии и Литвы. Семена возрастом до 30 000 лет до сих пор находят во время археологических раскопок в Башкирии и Воронежской области.

В наши дни в России амарант выращивают в Ростовской области. Оказалось, что южное растение вполне выдерживает наш климат, и с гектара удается собрать до 9 тонн семян. Из 60 видов амаранта 17 растут на территории нашей страны, и кроме Ростовской области это Южный Урал, средняя Волга и Воронежская область.

Яркие листья, фиолетовые и пурпурные метелки амаранта выглядят эффектно, поэтому он прижился на дачных участках, правда, исключительно в декоративных целях.

В чем польза амаранта

Продовольственная комиссия ООН причислила амарант к важнейшим сельскохозяйственным культурам XXI века, и это не случайно.

Как рассказывает Мурат Гинс, ученый-агробиолог и профессор Федерального научного центра овощеводства, в России амарант начали выращивать в 90-е годы. Тогда искали натуральный пищевой краситель, который из свеклы получать было слишком дорого. Постепенно семена растения стали ценить за полезные свойства.

Амарант считается высокобелковым продуктом — в нем 7% белка, тогда как в рисе и кукурузе —всего 2%. Причем, эти белки отличаются высокой питательностью благодаря превосходному балансу незаменимых аминокислот.

Семена амаранта обладают антиоксидантным и противовоспалительным эффектом, помогающим в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и ожирения. Включение амаранта в рацион питания снижает «плохой» холестерин» и нормализует давление. Однако требуются дополнительные эксперименты, чтобы подтвердить выводы ученых.

Исследования показали, что экстракт листьев амаранта в тысячи раз ускоряет рост бифидо- и лактобактерий. Амарант богат аскорбиновой кислотой и полифенолами, обладающими антиоксидантными свойствами. Но самое ценное в этом растении — семена и масло, в котором много каротиноида сквалена. Сквален был ранее обнаружен в печени глубоководных акул. Его используют для лечения многих болезней, в частности заболеваний кожи.

Амарант в кулинарии

Семена амаранта используются для выпечки хлеба, печенья и других хлебобулочных и кондитерских изделий. В Воронежском университете инженерных технологий изучают, как можно использовать амарантовую муку для обогащения пшеничной, и разрабатывают рецептуру печенья и вафель.

Уникальность амаранта в том, что даже в приготовленном виде в нем сохраняются минеральные вещества, полиненасыщенные жирные кислоты и клетчатка. Однако при добавлении амарантовой муки стоимость продукции увеличивается, даже если в составе ее совсем немного — как, например, в макаронах.

В Мексике из жареных семян, смешанных с патокой, готовят вкусные батончики алегрия (в переводе «радость») — в массу еще добавляют шоколад и орехи. Иногда амарантовым козинакам придают форму фигурок животных. Но поскольку наполовину алегрия состоит из сахара, вряд ли можно говорить о пользе этого десерта.

В чистом виде вкус семян амаранта достаточно пресный, но их добавляют в еду не ради вкуса, а из-за пользы и питательности. Вегетарианцы варят из семян кашу, смешивая ее с орехами — в этом случае пресный вкус крупы не так заметен, а польза сохраняется!

Листья растения тоже признаны полезными и незаменимы в салатах. Кроме того, из амаранта можно выращивать микрозелень, богатую витаминами и полифенолами — по вкусу она напоминает свеклу.

В Федеральном научном центре овощеводства создали даже амарантовый чай. Он богат кверцетинами и другими биологически активными веществами, которые укрепляют иммунитет, увеличивают остроту зрения и стимулируют рост полезных бактерий в кишечнике.