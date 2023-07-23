Острая пища: польза или вред

Острое и эндорфины

Острое — это не просто вкус. Остроту можно описать как болевые вибрации и покалывание, которые вызваны раздражением нервных окончаний благодаря алкалоидам капсаицину (из красного перца), пиперину (из черного перца) или гингеролу (из имбиря). Когда они попадают на язык, начинается реакция с белком, находящимся на поверхности нервных клеток. Обычно эта реакция появляется от сильного жара, давая мозгу сигнал об опасности. Но острые специи обманывают это белок, и ненастоящий жар кажется мозгу вполне реальным. На мнимую угрозу организм отвечает выбросом эндорфинов, внутренних наркотиков, отсюда и появляется эйфория у так называемых чилихедов — страстных любителей острого.

Клифф Кэллоуэй, профессор химии университета Вейк Форрест (США) говорит:

«Если вы получите слишком много капсаицина, то можете почувствовать себя очень плохо и вас может тошнить. Нельзя сказать, что это физический ожог, но ваше тело ощущает его именно так».

В ответ на раздражение болевых рецепторов мозг выделяет гормоны радости эндорфины, которые способны уменьшить боль и поднять настроение. Не случайно перец иногда называют естественным наркотиком, а кто-то утверждает, что при помощи перца избавился от настоящей наркозависимости. Так случилось у Эда Карри — селекционера с собственной плантацией перца в Южной Каролине. Он вырастил Каролину Рипер — самый острый перец в мире, попавший в книгу рекордов Гиннесса.

Эд делает собственные соусы, смешивает перец с другими специями, добавляет его в шоколад, изготавливает экстракты и постоянно выводит новые сорта перца. Когда-то он был трудным подростком, но потом увлекся селекцией и дегустацией перца, бросил алкоголь и наркотики, и у него началась новая жизнь. «Как только я сделал первый укус, то сразу понял — это восхитительно,— говорит Эд. — Употребляя перец, вы всегда чувствуете прилив эндорфинов».

Недавние исследования показали, что отношение к острому очень индивидуально. Люди, занимающиеся экстремальными видами спорта, могут съесть больше острого, чем ценители спокойного образа жизни. Дело в том, что у них другая биохимия мозга — риск привлекает, чувствительность к острому снижена (чаще всего это заложено генетически), поэтому слишком перченая еда и доставляет удовольствие.

Мы даже провели собственный эксперимент. Между группой спортсменов-экстремалов и командой любителей острого был поединок — кто больше съест перца. Парашютист и вейкбордист оказались вне конкуренции!

В чем измеряется острота

Оказывается, степень остроты измеряется в цифрах по специальной шкале Сковилла, названной в честь ее изобретателя — американского фармацевта Уилбура Сковилла, сделавшего свое открытие в 1912 году. Первоначально эта шкала основывалась на вкусовых ощущениях — перец или любой другой острый продукт разбавляли, пока не переставала ощущаться острота. Сколько капель воды приходилось добавлять на одну каплю спиртового раствора перца, такая оценка и ставилась по этой шкале.

Классический соус табаско, например, имеет от 2500 до 5000 единиц по шкале Сковилла, кайенский перец — от 30 000 до 50 000, самый острый дикий перец Моругский скорпион из Тринидада — 2 000 000, но Каролина Рипер — острее всех, так как имеет остроту до 2 200 000 единиц. Дегустируя этот перец, люди морщатся, плачут, корчатся от боли, и были случаи, когда приходилось вызывать скорую из-за тошноты, рвоты или проблем с давлением.

Но Эд Карри считает, что не все так страшно, главное, иметь под рукой противоядие — цитрусовые, молоко или хлеб. Селекционер не хочет останавливаться в своих экспериментах. Современные технологии, кстати, делают оценку более объективной — предмет исследования замораживают, обезвоживают и подвергают анализу.

В соусы иногда добавляют не сам перец, а экстракт капсаицина, поэтому жгучесть может достигать 16 000 000 единиц. Такие соусы часто используются для проведения «острых» поединков, когда участники состязания соревнуются, кто легче перенесет остроту. Говорят, что это же самое, что прыгать с моста на резиновом тросе или с самолета парашютом — появляются похожие ощущения. Многим людям порой нужна подобная встряска.

Перец — консервант?

Изначально острую еду начали употреблять в жарких странах, где по сей день она считается отличным способом предотвратить порчу мяса, рыбы и морепродуктов. Мы провели эксперимент: взяли три образца мясного фарша — один не стали перчить, в другой добавили немного специй, а для третьего перца не пожалели.

В итоге в первом и втором образце был обнаружено большое количество бактерий, а сильно перченый фарш показал пусть не идеальные, но достойные результаты. Иными словами, значение перца как консерванта несколько преувеличено. Добавление в мясо черного и красного перца продляет сроки хранения только в тех случаях, когда специй слишком много. Но как есть такой продукт?

Чем заесть или запить острое?

Если вы съели что-то слишком острое, не запивайте водой, поскольку капсаицин в ней не растворяется, а, наоборот, она разносит частицы перца, и острота еще больше распространится по полости рта. Газировка действует еще хуже, укрепляя связь на основе капсаицина со слизистой, и жжение становится сильнее.

Лучшее средство против перца — молоко, так как молекулы казеина соединяются с капсаицином и отрывают его от слизистой. Для снятия жжения подойдет любой молочный напиток и даже мороженое. Эффективны также рис, хлеб и все, что содержит лимонную кислоту — лимоны, апельсины или мандарины. Лимонная кислота эффективно нейтрализует молекулы капсаицина, а хлеб раздражает нервы, принося некоторое облегчение.

Есть ли польза в остром?

В последнее время наука узнала много интересного о пользе острой еды. В одном из исследований было показано, что те, кто регулярно ест блюда корейской и индийской кухни, в три раза реже страдают от язвы желудка. Впрочем, делать однозначные выводы пока рано.

Семена острого жгучего перца, которые мы часто выбрасываем при приготовлении салатов и других блюд, разжижают кровь, что очень важно для людей с сердечно-сосудистой патологией, так как густая кровь способствует тромбообразованию.

Согласно последним исследованиям, капсаицин даже нейтрализует раковые клетки, но насколько эффективно — еще предстоит понять, поскольку научные мнения противоречивы. Британские ученые заметили, что в таких странах, как Индия, Китай и Мексика, где потребляют больше всего перца чили, сильно снижен риск развития колоректального рака — об этом рассказал Тимоти Бейтс, старший преподаватель Университета Линкольна.

Однако не стоит есть килограммами острый перец для профилактики и лечения рака — доказательства еще не подтверждены официально. Если исследования будут успешными, на основе капсаицина создадут лекарство от рака.

Некоторые исследования показали, что острая пища помогает худеть — такой вывод сделали австралийские ученые, проводя эксперименты на мышах. Они обнаружили, что капсаицин влияет на нервы, отвечающие за ощущение сытости. В результате насыщение приходит гораздо быстрее. Однако врач-эндокринолог Елена Пшинник имеет иное мнение. Она отметила, что пациенты, склонные к больному количеству острой пищи, стараются ее заесть, а в результате происходит увеличение калорийности и массы тела.

Вред острого перца

Если в желудочно-кишечном тракте уже есть проблема, перец может вредить. Петр Щербаков, профессор гастроэнтерологии Московского научного клинического центра, считает, что излишнее раздражение острыми приправами может вызвать усиление воспалительных процессов, вплоть до образования эрозии или язв.

Поэтому больным, страдающим гастритами, язвами, энтеритами, изжогой всегда назначают щадящую диету с исключением острых специй. Кроме того, любовь к острым специям приводит к повышению уровня «плохого» холестерина в крови — подобные мысли высказали китайские ученые. Но эта сама тема слишком мало изучена, чтобы делать какие-то выводы.