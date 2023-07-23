Гречка — почему это суперпродукт

За название – спасибо греческим монахам!

Как утверждал знаменитый советский историк и кулинар Вильям Похлебкин, гречиху в России возделывают аж с X века, некоторые ее виды родом из Сибири и с Алтая, и эта крупа всегда считалась чуть ли не воплощением русского духа! По трем причинам: простота приготовления (залил и вскипятил, не мешая), ясность пропорций (одна часть крупы на две части воды) и дешевизна (цена вдвое меньше пшеницы).

Похлебкина поддерживают и современные диетологи – у них гречка прочно держится в списке лучших круп за то, что она отлично насыщает, богата полезными микроэлементами и аминокислотами. Ну а название «гречневая» происходит, по одной из версий, от того, что наибольшего мастерства в ее возделывании достигли греческие монахи в своих обителях. Отсюда, возможно, и мистический ореол. Многие до сих пор верят, что гречка помогает против дефицита железа, диабета и даже рака! Попробуем докопаться до правды.

Крупа, которая не совсем крупа

С ботанической точки зрения это не злак, а трава. С ее цветов пчелы собирают нектар для вкусного гречишного меда, а жесткие створки ее семян, похожих на орешки, производители подушек используют в качестве наполнителя.

Кстати, зеленая, необжаренная гречка тоже несколько лет назад вошла в моду! И в этом гастрономическом тренде есть, безусловно, и плюс — наша родная крупа может соперничать с еще одним популярным суперфудом — киноа. По содержанию белка они практически равны, а вот жиров в гречке в два раза меньше. Кроме того, в отличие от киноа, гречка содержит еще и йод – он нам очень важен, поскольку мы живем в регионе, где мало морского воздуха и морепродуктов.

А что же привычная обжаренная крупа коричневого цвета? Неужели это еда мертвая? Задавшись этим вопросом, мы отправили в лабораторию три вида гречки: зеленую, обжаренную и быстрого приготовления.

Нас интересовали содержание клетчатки, белка и железа в каждом из образцов, но не только. Нет ли там опасных микотоксинов, которые могут появиться в любом плохо просушенном зерне из-за размножения грибков? Эти вещества канцерогенны, а их высокая доза может привести даже к летальному исходу, что в советское время случалось не раз.

Историки помнят о таких трагедиях, происходивших в тридцатых годах прошлого века. Власти даже думали, что это какая-то диверсия мировой закулисы, а оказалось, что люди просто ели плесневелое зерно и от этого гибли (вымирали целые деревни!) от септической ангины.

Но все это в прошлом! Когда специалисты изучили наши образцы, ни в одном из трех превышения норм по микотоксинам не обнаружилось. Ну а есть ли существенная разница между обжаренной, зеленой и гречкой быстрого приготовления? Поклонники зеленой считают ее единственной полезной… Но в нашем случае содержание белка и железа в каждом из экземпляров оказалось практически одинаковым!

Лечит ли гречка диабет, анемию и рак?

Проверили мы и популярные представления о пользе, которую приносит гречка. Например, многие считают, что она способна стать настоящим лекарством для страдающих недостатком железа… И это правда!

Если у человека обнаружен железодефицит или анемия, то медики наверняка порекомендуют ему гречку для регулярного употребления. Но увы, с помощью одной только каши болезнь не вылечить. В идеале в рацион должны включаться красное мясо, печень и соответствующие лекарственные препараты и пищевые добавки – разумеется, по рецепту врача.

Еще одно распространенное верование – гречка способна помогать диабетикам, поскольку не только не повышает, а даже снижает уровень сахара в крови... Содержащееся в крупе вещество под названием «хироинозитол» действительно обладает гипогликемическим эффектом, но изучен он только на животных, и в любом случае концентрация его в гречке слишком мала, чтобы кашей можно было заменить лекарство. Да, диабетикам рекомендуют есть гречку, в ней много клетчатки и у нее низкий гликемический индекс, но не стоит это делать вместо назначенных врачом препаратов.

А еще в интернете можно найти массу рассказов об антираковом действии гречки! Есть даже люди, которые целые книги написали о том, как эта крупа якобы ставит на ноги самых безнадежных больных. Объясняют это действием вещества под названием кверцетин, которое относится к группе флавоноидов, действительно содержится в гречке и действительно останавливает размножение опухолевых клеток. Но вот может ли гречка быть антираковым лекарством?

Мы спросили у нашего постоянного научного консультанта, врача-онколога Андрея Львовича Пылева, эксперта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, и выслушали неутешительный ответ: “Да, если вы будете включать в рацион гречку, безусловно, вы станете здоровее, но у вас не пройдет от этого рак.

В гречке есть целый ряд полезных и активных веществ, которые в целом улучшают здоровье. Но содержатся они в ней в таком минимальном количестве, и их биодоступность настолько низкая… Чтобы оказать какое-то позитивное влияние на организм, пациенты должны употреблять гречку в таких дозах, в каких ее просто физически невозможно съесть!”

А в Китае ее кладут в чай!

Нет, вы не подумайте. Мы нисколько не хотим принизить величие главной отечественной крупы! Просто любим правду. А заключается она в том, что гречка – не чудодейственный, а просто очень хороший здоровый продукт. Это богатый источник витаминов группы B, микро- и макроэлементов.

Рутин в ее составе укрепляет стенки сосудов и улучшает кровообращение. А клетчатки тут столько, что гречка отлично подходит для разгрузочных дней или даже кратковременной диеты. Ну а этот вкус... многие россияне, переезжая за границу, начинают страдать без него, даже если не особо любили гречку на родине. Ну и неудивительно, что часто иностранцы включают гречку в список гастрономических достопримечательностей России!