Польза облепихи и способы её употребления

Облепиха и омега-жирные кислоты

Облепиха — чуть ли не единственный продукт, содержащий все известные омега-жирные кислоты — омега-3,6,7,9. Об омега-7, кстати, стали говорить только в последние десятилетия. Доктор Майкл Ройзен из клиники в Кливленде (США), известный популяризатор здорового образа жизни, уверен в том, что человек способен прожить до 160 лет. В этом ему могут помочь омега-7 жирные кислоты, самая известная из которых пальмитолеиновая.

Многие исследования показали, что состав жирных кислот, содержащихся в облепиховом масле, уникален и помогает нашему организму правильно функционировать. Однако ученые говорят, что еще рано делать глобальные выводы.

Что обнаружил в ягодах Майкл Ройзен

У облепихи есть много доказанных полезных свойств. «Выяснилось, что омега-7 снижает уровень холестерина — возможно, даже эффективнее, чем омега-3, — считает Майкл Ройзен. — Кроме того, она подавляет воспалительные процессы в организме, снижает синтез жиров в печени, уменьшает вероятность возникновения сердечно-сосудистых болезней, метаболического синдрома и диабета. Мы с удивлением обнаружили, сколько пользы может принести это вещество. Но, конечно, нужны дополнительные исследования на людях».

Витамины С и К: работа в паре более эффективна

Многие свойства облепихи известны с давних времен — например, в ней содержится необходимый для организма витамин С. Селекционеры не первое десятилетие добиваются увеличения в плодах концентрации аскорбиновой кислоты, причем весьма успешно. По этой причине есть сырую кислую облепиху без каких-то добавок не очень-то приятно. Остается просто зажмуриться и преодолеть себя, помня о ее плюсах для здоровья.

По мнению ученых, облепиха может вполне заменять лимон в ежедневном рационе. При этом многие ценные вещества в облепихе обладают высокой стабильностью, в результате ягода сохраняет свои полезные свойства даже при термообработке.

В облепихе также содержится витамин P, который в сочетании с аскорбиновой кислотой укрепляет стенки кровеносных сосудов и делает их эластичными. В общем, эти два витамина, работая в паре, являются мощной профилактикой атеросклероза.

Каротиноиды в облепихе

Особое значение фармацевты придают каротиноидам, обеспечивающим ягоде оранжевый цвет. В высоких дозах они имеют ранозаживляющий эффект, а потому облепиховое масло некогда было едва ли не единственным лекарством против язвы желудка. Впрочем, сейчас у медиков есть и более эффективные препараты, а масло облепихи назначают лишь как вспомогательное средство. В некоторых случаях этот продукт даже противопоказан, например: при диарее, обострении заболеваний желчного пузыря и печени. При повышенной кислотности не стоит увлекаться и самой ягодой, так как органические кислоты в ее составе будут раздражать и без того воспаленную слизистую оболочку желудка.

Особое значение ученые придают каротиноидам ксантофиллам, в большом количестве содержащимся в облепихе. Эти пигменты укрепляют иммунитет, улучшают зрение, благотворно влияют на сердце, обладают противоопухолевым эффектом, снижают давление и уровень сахара в крови.

Польза для сердца и сосудов

Финские ученые провели эксперимент с мужчинами, страдающими нормолипидемией (повышенным уровнем липидов в крови). Добровольцы употребляли в пищу небольшое количество облепихового масла в течение четырех недель. После эксперимента медики пришли к выводу, что у испытуемых снизилась вязкость крови, что уменьшило риск появления тромбов.

Показательны и эксперименты с животными. Сначала крыс в течение 6 недель держали на диете с высоким содержанием сахара, зафиксировав у испытуемых увеличение артериального давления и инсулина в крови. После этого в их рацион ввели облепиховое масло, благодаря которому давление вернулось к прежним показателям.

Похожее исследование проводилось и с кроликами, которые в течение 60 дней находились на диете с высоким содержанием холестерина. Через месяц часть животных стала ежедневно получать 1 мл облепихового масла, и уже через 18 дней уровень холестерина у них значительно снизился.

Облепиха является источником важных биологически активных соединений при сердечно-сосудистых заболеваниях, поэтому систематическое употребление этой ягоды снижает частоту сердечно-сосудистых осложнений.

Облепиха и диабет II типа

Исследования финских ученых показали, что включение в рацион облепихи влияет на скорость всасывания углеводов — облепиха предупреждает резкие скачки уровня сахара в крови после еды. Научные эксперименты китайских исследователей продемонстрировал эффективность облепихи в снижении резистентности к инсулину.

В чем еще польза облепихи

Облепиха содержит и другие полезные микроэлементы — витамин B6, калий, магний, железо, кальций, фосфор, а также ценные для организма флавоноиды, принимающие участие во многих биохимических процессах организма и оказывающих антиоксидантное воздействие. Медики рекомендуют включать облепиху в ежедневный рацион для профилактики и лечения различных заболеваний.

Как принимать облепиху

Возникают закономерные вопросы — можно ли подсластить эту кислую пилюлю? И сколько витамина С остается после переработки в разных облепиховых продуктах? Для эксперимента в лабораторию Роспотребнадзора были отправлены образцы свежей и замороженной ягоды, варенья и смеси для приготовления чая.

Меньше всего витамина С оказалось в свежей ягоде (может, не повезло с конкретной плантацией) и в варенье, поскольку нагревание все-таки разрушает хрупкие молекулы. А вот заморозка, как выяснилось, отлично сохраняет аскорбиновую кислоту, если, конечно, сырье было хорошим.

Облепиховый чай можно дополнять и другими ягодами, например морошкой. Получается полезный и вкусный напиток, один вид которого уже повышает настроение.

Польза облепихового масла

С точки зрения врачей самый ценный облепиховый продукт — это масло. Впервые в нашей стране его стали производить 65 лет назад в Алтайском крае. Причем отжимают в масло не только косточки, но и кожицу с мякотью. В итоге получается насыщенная пользой тягучая жидкость, богатая токоферолами, каротиноидами, стеринами и фосфолипидами, которые необходимы для защиты и восстановления кожи.

В народной медицине облепиховым маслом лечат горло, растрескавшиеся губы и ожоги, используют для ухода при сухой и жирной коже. Однако не стоит увлекаться, добавляя облепиховое масло в крема и маски, потому что из-за каротиноидов кожа может приобрести оранжевый оттенок.

Безопаснее всего принимать облепиховое масло в капсулах. Офтальмологи рекомендуют пить его курсами, поскольку оно помогает предотвращать симптомы сухого глаза, появляющиеся при активной работе на компьютере. А закапывать масло прямо в глаза, как порой советуют в интернете, — плохая идея. В этом случае закупоривается слезный канал, что может привести к развитию воспалительных заболеваний глаз.

Шведские ученые о листьях облепихи

В шведском университете сельскохозяйственных наук облепиху пристально изучают с середины 80-х, причем уделяют внимания тем частям растения, которые считаются несъедобными, например, листьям. Шведские ученые пришли к выводу, что если облепиховые листья подвергнуть ферментации, как чайные, получится напиток, богатый антиоксидантами, продлевающими молодость и способствующими долголетию.

Некоторые любители облепихи сушат ее листья и без ферментации, а потом просто добавляют в напитки. Вкус листьев сам по себе неприятный, но если в хорошей компании других ингредиентов и в умеренной дозе, то чаи с ними пить можно. Листья облепихи особенно хорошо сочетаются с листьями смородины, вишни и мяты.

Шведы из листьев облепихи делают натуральные консерванты для пищевых производств, используя метод сублимации. Получившийся порошок используют в качестве полезной добавки для колбасы и котлет.

Новосибирские ученые о коре облепихи

Новосибирские ученые обнаружили, что в коре облепихи содержание серотонина в тысячу раз больше, чем в бананах или шоколаде. Растение вырабатывает серотонин для стимуляции роста, чтобы можно было расти и развиваться в суровых климатических условиях. Наш организм тоже производит этот гормон, но в холодном климате может наблюдаться его нехватка. Сделанный в Новосибирске порошок из коры планируют добавлять в продукты и использовать для обработки листовых салатов, чтобы увеличить срок их годности.

Если вы готовите чай из облепихи, не заваривайте его крутым кипятком, чтобы сохранить максимум пользы, хотя омега-7, каротиноиды, витамины P и B2 не боятся нагревания. Не стоит сильно увлекаться и облепиховыми десертами. В остальном ничто не мешает считать эту ягоду настоящим русским суперпродуктом, полезным для здоровья и хорошего самочувствия.