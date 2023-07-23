5 способов реанимировать продукты

1. Потемневшие фрукты

Когда речь идет об испорченных фруктах, отравиться вполне реально! Подсказать, что содержимому овощного ящика холодильника пора на выброс, может запах: если фрукт или корнеплод резко пахнет, готовить из него не стоит – там явно идет бурное развитие микроорганизмов.

Если чернота еще не добралась до мякоти, проблемные зоны нужно в любом случае отрезать. А из остатков, например, бананов – приготовить кекс.

БАНАНОВЫЙ КЕКС

Состав:

Потемневшие бананы — 3 шт.

Яйца — 2 шт.

Кефир — 2/3 стакана

Сливочное масло — 50 г (или немного растительного масла)

Мука — 2.5 стакана

Сахар — 0.5 стакана

Соль — 1 ч. ложка

Сода — 1 ч. ложка

Приготовление:

Мягкие бананы размять в миске вилкой до состояния кашицы. Добавить яйца и немного взбить вилкой. Затем влить кефир и положить масло, перемешать.

Отдельно смешать муку, сахар и соль. Добавить в сухие ингредиенты кашицу из бананов, при этом постоянно помешивая тесто.

Смазать форму для выпекания маслом и вылить в нее тесто. Выпекать в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. Готовность кекса можно определить спичкой или зубочисткой: проткнув кекс, она выйдет из него сухой.

Банановый кекс немного остудить и посыпать сахарной пудрой.

2. Прокисшие молочные продукты

Вообще, пускать в ход для приготовления выпечки испорченное молоко во многих семьях стало уже традицией. Которая встревожила наших экспертов!

Дело в том, что, если молоко прокисает бесконтрольно, мы не можем понять, с помощью каких бактерий – полезных или вредных – произошло заквашивание. В молоко могут попасть плесневые грибы, например аспергиллы или пенициллы, и вызвать пищевое отравление. Причем тепловая обработка убивает не все микроорганизмы: грибы, тем более плесневые или дрожжевые, могут развиваться даже при высоких температурах до 130 градусов!

Другое дело – если вы специально настаивали молоко с закваской. Например, добавили в него немного кефира и оставили на 12 часов. Из него можно сделать, например, суп с укропом.

СУП ИЗ КИСЛОГО МОЛОКА С УКРОПОМ

Состав:

Кислое молоко — 1 стакан

Вода — 1 стакан

Яйца — 3 шт.

Сметана — 200 г

Мука — 30 г

Сливочное масло — 30 г

Уксус — 1 ч. ложка

Зеленый лук

Укроп

Соль

Сухарики

Приготовление:

Смешать кислое молоко с водой и поставить на плиту, довести основу супа до кипения. В другую миску разбить яйца, добавить мелко порубленную зелень и сметану, посолить. Взбить смесь вилкой. Затем добавить муку и все перемешать.

Медленно выливать тесто в закипевшее молоко, постоянно помешивая, чтобы белок свернулся тонкими хлопьями.

Дать супу закипеть и сразу снять кастрюлю с плиты. Положить в суп сливочное масло. Когда суп немного остынет, добавить уксус и перемешать. Подавать суп в глубокой тарелке, посыпав его сухариками.

А вот прокисший творог для выпечки можно использовать почти без опаски. Если нет неприятного запаха и продукт не горчит, смело добавляйте в тесто.

3. Подсохший сыр

На сыре, даже если он хранится в холодильнике, через некоторое время может вырасти плесень. Это работа грибов из рода пенициллиум. Как правило, если срезать даже внешний испорченный слой, продукт это не спасет: в оставшейся части будут разрастаться невидимые нити плесневой грибницы.

Такой кусок от греха подальше лучше выбросить. А вот если сыр просто засох, его еще можно спасти, замочив в свежем молоке. Буквально через час он снова станет мягким. Если этого все же не произошло, молоко стоит чуть-чуть нагреть… а потом из теплого сыра сделать бутерброд. Кстати, подсохший хлеб тоже не стоит выбрасывать!

4. Зачерствевший хлеб

Зачерствевшие кусочки обмакиваем во взбитое вилкой яйцо и обжариваем с двух сторон. Поверх выкладываем что хотим – авокадо, помидоры, маслины…

КАНАПЕ С ГРЕНКАМИ И АВОКАДО

Состав:

Ломтики подсохшего хлеба

Яйцо — 1 шт.

Авокадо — 1 шт.

Сыр — 100 г

Помидоры — 1 шт.

Маслины (темные оливки) — 1 баночка

Шпажки для канапе

Свежая зелень

Приготовление:

Кусочки хлеба разрезать по диагонали, чтобы получились треугольники.

Яйцо взбить вилкой до появления небольшой пенки, затем перелить его в плоскую тарелку. Обмакнуть кусочки хлеба в яйце с обеих сторон и обжарить на разогретой сковороде с маслом.

Авокадо разрезать пополам и, ударив острием ножа по косточке, вынуть ее. Нарезать авокадо на дольки с помощью ложки.

Нарезать сыр тонкими пластинками. Кольцами нарезать помидоры.

Осталось только собрать канапе. На гренку положить кусочек авокадо или намазать его ложкой, сверху положить колечко помидора, затем — маслину. По центру проткнуть бутерброд шпажкой для канапе. Украсить листиками свежей зелени. Вкусная и изящная закуска готова!

Если же хлеб засох слишком сильно, из него можно сделать сухарики или панировочную крошку. Такая пригодится для жарки, например, куриного филе.

5. Увядшая зелень

Такую зелень многие хозяйки замораживают в масле. Потом эти кубики кладут в проделанный ножом кармашек в куске нежирного мяса. Они растают при жарке и сделают блюдо мягче и ароматнее! Но не всякую зелень стоит так беречь.

Если, например, петрушка или укроп уже пожелтели – это характерный признак, что есть их не стоит. Кроме того, во время хранения лучше срезать стебли растений, так как в них накапливается основное количество нитратов, пестицидов и других неприятных химических соединений.