Плюсы и минусы интервального голодания

Что такое интервальное голодание

Под интервальным голоданием понимают временное воздержание от еды, а интервалы голода могут быть разными. Вариант ADF (alternate-day fasting) подразумевает, что вы едите в течение 24 часов, а потом столько же воздерживаетесь от пищи (или едите очень мало, примерно 25% от суточной калорийности). Вариант PF (periodicfasting) представляет собой систему 5:2, когда вы пять дней едите и 2 дня голодаете (или едите мало).

Продолжительность еды и поста (пищевое окно) могут при этом меняться вплоть до экстрима, когда человек голодает целую неделю.

Самый популярный и достаточно щадящий вариант интервального воздержания от пищи — TRF (time-restrictedfeeding), когда вы едите лишь в течение определенного времени, а оставшуюся часть суток поститесь. Самый удобный режим — 16:8, при котором на еду приходится только 8 часов. Например, вы завтракаете в 10 утра, ужинаете в 6 вечера, а большая часть оставшегося времени приходится на сон, поэтому голодание переносится легче.

Ученые об интервальном голодании

Немецкий центр изучения рака провел исследование, которое показало, что интервальное голодание выводит жир из печени, помогает снизить вес и улучшить здоровье. Австралийские ученые после экспериментов с мышами также пришли к выводу, что голодание (сутки ешь, сутки постишься) улучшает работу печени, кроме того, животные меньше болеют и дольше живут.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии выяснили, что интервальное голодание защищает от рака, сердечных недугов, гипертонии, диабета и других проблем со здоровьем.

Британские нутрициологи проводили эксперименты с грызунами и людьми и пришли к выводу, что периодические голодания улучшают углеводный и липидный обмен. При этом ученые постоянно подчеркивают, что необходимы дополнительные эксперименты, чтобы делать какие-то выводы. Дело в том, что многие исследования, связанные с влиянием интервального голодания на липидный профиль и потерю веса, основаны исключительно на наблюдениях во время поста Рамадан, и сравнительных данных, конечно, не хватает.

В результате исследований на людях и животных удалось обнаружить что интервальное голодание приводило к снижению маркеров воспаления и резистентности к инсулину, к активизации обмена веществ, нормализации микробиома кишечника и улучшению его состава (появлялось больше полезных бактерий). В результате уходит лишний вес и укрепляется иммунитет. Однако 12 исследований показали, что диета с ограничением калорий дает тот же самый результат в снижении массы тела, как и периодическое голодание.

Преимущества интервального голодания

Плюсы данной системы питания в том, что не ограничивается ни выбор продуктов, ни количество еды, как это бывает на других диетах. Поэтому можно не беспокоиться, что организм не получает каких-то важных питательных веществ, витаминов или клетчатки.

Не подтверждаются и опасения, что после окончания периода голода люди набрасываются на пищу и много съедают. Наоборот, они стали употреблять меньше еды — этим и объясняется снижение массы тела. Исключение, пожалуй, составляют пациенты, страдающие расстройством пищевого поведения — им голодать уж точно не стоит.

Кроме того, интервальное голодание идеально вписывается в биологические ритмы организма. Период голода приходится на ночь, а в это время суток нам не хочется есть, ведь во сне подавляется выделение гормона голода. Это еще одна причина, почему диету легче переносить.

Доводы против интервального голодания

Исследований недостаточно, чтобы быть уверенными в полезности этой системы питания для людей, ведь большинство научных экспериментов проводилось на животных. А животные — это все-таки не люди.

Имеются в виду не только физиологические, но и психологические различия. Пищевое поведение человека — достаточно сложный процесс, зависящий от графика работы, от отношений с окружающими и многих других факторов. Наверно, поэтому не все могут длительное время питаться в таком режиме, из-за этого и процент срывов достаточно высокий.

Если уж встаешь на путь интервального голодания, нужно придерживаться данного графика постоянно — в выходные, праздники, отпуск и командировки. А если в один день голодать интервально, а в другой день питаться обычным способом, то пользы от такого питания не будет, ведь наша пищеварительная система привыкла работать по циклическому принципу, и лишние встряски ей ни к чему.

Существуют научные исследования, показывающие, что сбросить вес на этой системе питания можно лишь в сочетании со спортивными тренировками, что несколько снижает ее ценность. Многие просто не выдерживают чувство голода — это сложно не только физически, но и психологически. Случается, что на фоне изменения времени и количества поступающей в организм пищи происходит гормональная перестройка, и начинаются головные боли, проявляется общее недомогание, а кто-то вообще впадает в депрессию.

Иными словами, нельзя назвать эту диету безвредной и подходящей буквально всем. Есть люди, которым интервальное голодание категорически противопоказано — это дети, беременные женщины и люди с подтвержденным диабетом, которым нельзя допускать больших периодов голода. В группе риска — пациенты с гипогликемией (пониженным уровнем глюкозы), с заболеваниями печени или гастритом (с повышенной кислотностью), а также те, кто принимает определенные медицинские препараты.

Ёсинори Осуми и аутофагия

Японский молекулярный биолог Ёсинори Осуми получил Нобелевскую премию за открытие механизма аутофагии, которая начинается в клетках при прекращении поступления в них энергии, что наблюдается, например, во время воздержания от еды. «Изголодавшиеся» клетки поедают все ненужные и патогенные компоненты, то есть делают внутреннюю генеральную уборку. В результате мы реже болеем, позже стареем, лучше выглядим и становимся стройнее.

Сторонники интервального голодания утверждают, что процесс аутофагии начинается через 12 часов после начала голодания. Однако Ёсинори Осуми с ними не согласен. Во время выступления на медицинской конференции в Москве он заявил, что для стимуляции аутофагии достаточно обычных промежутков между приемами пищи, если питаться по классической схеме 3 раза в день без перекусов.

Каков же вывод? Не стоит ждать чудес от интервального голодания. Может быть, вы сбросите вес и улучшите свое самочувствие, а может – и нет. Если придерживаться такого типа питания сложно, то и не нужно.