Когда пить воду: до еды, во время или после

Зачем нам вода?

Человеческое тело на две трети состоит из воды, которая принимает участие во всех биохимических процессах организма. 70% воды содержится во внутриклеточной жидкости, 20% — в составе лимфы и тканевой жидкости, 7% — в плазме крови и оставшиеся 3% — в других отделах организма, включая спинномозговую жидкость и просветы кишечника.

Кроме того, вода в организме исполняет функции растворителя, смазывающего вещества, регулятора температуры тела, транспортировщика питательных веществ и продуктов метаболизма. Вполне очевидно, что недостаток воды приводит к проблемам со здоровьем.

Вода и тренировки

В советское время спортсменам не разрешали пить воду во время тренировок и соревнований. Считалось, что это усиливает нагрузку на сердце. Но на самом деле во время интенсивных спортивных нагрузок повышается температура тела и усиливается потоотделение. За час усиленных тренировок атлет теряет до литра жидкости. А поскольку из тела уходит влага, кровь становится более вязкой, и ей труднее циркулировать по сосудам.

В результате клетки не получают вовремя кислород и не могут быстро избавиться от продуктов распада. Появляются усталость и сухость во рту, снижается скорость обмена веществ, нарушается терморегуляция. Чтобы предотвратить эти неприятные явления, надо пить воду во время тренировки.

Современные спортивные врачи считают, что воду пить нужно понемногу — около 200‒500 мл в час. А вот от обильного питья лучше воздерживаться — это может привести к проблемам со здоровьем.

В какое время лучше пить воду?

Все рекомендации употреблять воду в определенное время суток для решения каких-то проблем со здоровьем не имеют никакой научной основы. К мифам относится и теория оздоровительного приема воды сразу после пробуждения — дескать, это выводит токсины, накопившиеся за ночь в организме, и запускает метаболизм. Токсинов в этом смысле просто не существует – это подтвердит любой врач.

Вода до еды

Можно часто услышать предостережение — не пей до еды, испортишь аппетит! Но если вы хотите похудеть, не стоит бояться уменьшения аппетита. Разве плохо съесть меньше?

Многие диетологи советуют пить воду перед приемом пищи именно для этой цели. В Великобритании провели интересный эксперимент. Пациенты с ожирением за полчаса перед едой выпивали по 500 мл воды. Через 12 недель обнаружилось, что они потеряли в весе, не прибегая к диетам.

Похожее исследование провели в США с женщинами, страдающими лишним весом, которые тоже выпивали по пол-литра воды трижды в день перед едой. Подобный питьевой режим через 8 недель привел не только к снижению веса, но и к уменьшению доли жира в организме.

Вода во время и после еды

Существует теория, что не стоит пить во время еды и после нее, чтобы не разбавлять желудочный сок, иначе еда будет хуже усваиваться. Об этом не раз говорил известный популяризатор теории раздельного питания Герберт Шелтон, у которого, между прочим, не было даже медицинского образования и лицензии на врачебную деятельность.

Утверждение Шелтона неоднократно проверялось учеными — например, в одном из исследований пациенты перед операцией на желудке выпили по 300 мл воды. Во время операции у них брали образцы желудочного сока, анализ которых показал, что кислотность желудка не изменилась и соответствовала норме. За кислотность желудка отвечает соляная кислота, и чтобы изменить ее концентрацию, нужно выпить не стакан воды, а несколько литров!

Употребление воды во время приема пищи совершенно не противоречит физиологии, ведь овощи и фрукты тоже имеют в своем составе воду, особенно огурцы, на 96% состоящие из жидкости. Кстати, и желудочный сок тоже состоит из воды. Вода, принимаемая вместе с едой, регулирует обменные и пищеварительные процессы и способствует формированию стула. В общем, пить во время еды можно, но, конечно, не литрами.

Сколько воды рекомендуется пить в течение дня?

Существуют разные рекомендации, сколько воды нужно пить ежедневно. Многие врачи утверждают, что норма — 2‒2,5 л литра в день, но мало кто знает, откуда появилась эта цифра. Оказывается, в 1945 году Национальная академия наук США разработала «водяную» норму — 1 мл воды на каждую потребленную килокалорию пищи. Так и появилась рекомендация пить 2‒2,5 л литра в день, ведь средний суточный калораж составляет 2000‒2500 ккал.

Однако там же было указано учитывать и воду, содержащуюся в продуктах. С едой мы получаем 20% необходимой нам жидкости, в странах же, где едят больше фруктов и овощей, эта цифра еще больше. Даже обычная пицца на 40‒50% состоит из воды!

Можно встретить советы диетологов пить 8 стаканов воды в день по 8 унций в каждом (в унции примерно 227 мл), при этом чай, кофе и другие напитки в суточной норме не учитываются. Выходит около 1,8 литров воды в день.

Это немного, но для некоторых людей такой объем кажется большим. Американский ученый Хайнц Валтин исследовал данный вопрос и не нашел никаких научных обоснований для обязательных восьми стаканов в день. Кроме того, он считает, что другие напитки также должны учитываться в подсчете, если уж вы решили контролировать поступление жидкости в организм.

Некоторые люди, прочитав о том, что нужно пить как можно больше воды, увеличивают дозировку и пьют через силу. Из-за этого может развиться гипонатриемия — недостаточный уровень натрия в плазме крови. Заболевание можно распознать по отекам, головной боле, тошноте, судорогам мышц и слабости. Гипонатриемия приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и нарушению работы почек.