Путин опубликовал статью «Россия — Африка» перед саммитом в Санкт-Петербурге

00:20 2023-07-24

Владимир Путин написал статью о взаимоотношениях России и африканских стран в преддверии профильного саммита.

В полночь 24 июля официальный сайт московского Кремля обнародовал новую статью Владимира Путина об отношениях между государствами африканского континента и Россией.

В статье президент выражает уверенность в том, что санкции Запада не помешали Москвы продолжить плодотворное сотрудничество с африканскими державами, в то время как Россия в состоянии заместить украинское зерно после выхода из черноморской сделки.

Ожидается, что очередной саммит "Россия - Африка" состоится в Санкт-Петербурге на территории комплекса "Экспофорум" с 27 по 28 июля включительно.