В полночь 24 июля официальный сайт московского Кремля обнародовал новую статью Владимира Путина об отношениях между государствами африканского континента и Россией.

В статье президент выражает уверенность в том, что санкции Запада не помешали Москвы продолжить плодотворное сотрудничество с африканскими державами, в то время как Россия в состоянии заместить украинское зерно после выхода из черноморской сделки.

Ожидается, что очередной саммит "Россия - Африка" состоится в Санкт-Петербурге на территории комплекса "Экспофорум" с 27 по 28 июля включительно.