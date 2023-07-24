Путин: продление зерновой сделки потеряло смысл

В понедельник, 24 июля, официальный сайт Кремля обнародовал статью Владимира Путина о сотрудничестве между Россией и африканскими странами. В публикации Путин утверждает, что черноморская мирная инициатива по вывозу зерна из Украины не оправдала своего гуманитарного назначения, ввиду чего в Москве сочли бессмысленным продление данной сделки.

При этом Владимир Путин отмечает, что страны Запада не выполнили ни одного из обязательств перед Россией, которые они взяли на себя в рамках действия зерновых соглашений, предполагающих экспорт российских удобрений и с/х-продукции.