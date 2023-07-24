Путин: за год из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна

24 июля Владимир Путин опубликовал программную статью, написанную перед началом форума "Россия - Африка". В публикации Путин сообщил, что за год действия зерновой сделки с территории Украины было экспортировано 32,8 миллионов тонн зерна, семьдесят процентов которого пошли в богатейшие страны, включая государства Евросоюза.

При этом Путин подчеркнул, что за тот же год в Афганистан, Эфиопию, Сомали, Судан, Йемен и прочие небогатые страны было доставлено всего три процента украинского зерна от 32,8 миллионов тонн.