Путин: за год из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн зерна

00:50 2023-07-24

Владимир Путин рассказал о количестве сельскохозяйственных грузов, которые были доставлены из Украины в другие страны за год действия черноморской сделки.

24 июля Владимир Путин опубликовал программную статью, написанную перед началом форума "Россия - Африка". В публикации Путин сообщил, что за год действия зерновой сделки с территории Украины было экспортировано 32,8 миллионов тонн зерна, семьдесят процентов которого пошли в богатейшие страны, включая государства Евросоюза.

При этом Путин подчеркнул, что за тот же год в Афганистан, Эфиопию, Сомали, Судан, Йемен и прочие небогатые страны было доставлено всего три процента украинского зерна от 32,8 миллионов тонн.