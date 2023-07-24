Путин: контрнаступление Украины идет, «однако оно провалилось»

Российский президент, беседуя с лидером Беларуси во время его визита в Санкт-Петербург, не согласился со словами Александра Лукашенко. Белорусский президент отметил, что контрнаступления Украины попросту нет. На это Владимир Путин ответил:

Оно есть, однако оно провалилось.

Переговоры двух лидеров проходили в Константиновском дворце. По сообщению пресс-службы Лукашенко, повестка встречи была заранее оговорена, главам Беларуси и России нужно было обсудить немало важных вопросов.

Лукашенко и Путин коснулись тем безопасности, международной обстановки, экономического взаимодействия, ситуации с санкциями и поиска путей противоборства ограничительным мерам.