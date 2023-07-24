Бывший Глава США Никсон предвидел украинский кризис уже в 1994 году

Источник ссылается на письмо Никсона, которое ранее хранилось под грифом секретности. Это послание бывший глава Белого дома отправил Биллу Клинтону, который в тот момент был у власти. Новость, со ссылкой на источник сообщили в информационной службе ТАСС.

В 1994 году Ричард Никсон посещал Россию и Украину, визит занял две недели. После возвращения в США 21 марта политик написал Клинтону, письмо был опубликовано на этой неделе с разрешения библиотеки Клинтона.

В тексте письма есть сигналы, указывающие на тревогу Никсона по поводу отношений между Украиной и Россией. Он охарактеризовал ситуацию в Украине на тот момент как взрывоопасную. Также бывший глава Белого дома отметил, что упускать эту ситуацию нельзя, иначе война в Боснии и Герцеговине, протекавшая в 1992-1995 годах, покажется лишь детской шалостью.

Никсон сокрушался о том, что американские дипломаты не слишком заостряли внимание на этом вопросе. Между тем, политик обращался к властям с призывом усилить дипломатическое присутствие на Украине.