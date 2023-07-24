Лукашенко предложил Путину «не прогибаться» и продумать общий экономический план с опорой на свои силы

23 июля в Санкт-Петербурге прошла официальная встреча лидеров двух стран — России и Беларуси.

В рамках переговоров, обсуждая вопросы экономического сотрудничества, глава Беларуси выдвинул инициативу о создании единого для обоих государств экономического плана с опорой на свои силы.

Не будем мы прогибаться ни под кого.

Александр Лукашенко подчеркнул, что у России и Беларуси хватает и мозгов, и ресурсов, чтобы придумать такой план. Также президент отметил, что зачатки этого уже положены в виде активного сотрудничества в отраслях сельского хозяйства, микроэлектроники, космоса. Надо лишь все объединить, привести в систему, назначить ответственных.

Надо выстроить план развития нашего Отечества. Как я говорю: два государства, одно Отечество.

В итоге белорусский лидер заявил, что для Союзного государства развитие экономики — это основа всего, если она будет в порядке, «все остальное мы решим».