Куклу Барби на аукционе продали по самой высокой цене

Как сообщает NY Post, знаменитая кукла продана за 302,5 тысячи долларов. Барби была не только в красивом наряде - на нее надели колье с настоящим и редким розовым бриллиантом размером в один карат.

Это уникальное украшение создано австралийским ювелиром Стефано Кантури.

Президент Christie's Americas Бонни Бреннан уточнила, что вырученные за игрушку средства направлены в Фонд борьбы с раком молочной железы.

Отмечается, что сегодня цены на куклу Барби заметно выросли. Первую, выпущенную в 1959 году игрушку сейчас можно купить за 25 тысяч долларов.