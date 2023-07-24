Илон Маск осветил главный офис Twitter новым логотипом

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Twitter выложил фото штаб-квартиры компании - с проекцией нового логотипа в виде буквы X, сообщает Газета.ру.

Официальный аккаунт @twitter переименован в X, но никнейм профиля при этом остался прежним. Вероятно, назвать его одной буквой не получилось ввиду системных ограничений.

Ранее заработал домен x.com, автоматически перенаправляющий на сайт Twitter. Когда состоится полноценный ребрендинг, точно неизвестно.

О планах отказаться от птицы в логотипе Илон Маск заявил утром 23 июля на своей странице в Twitter.

При этом владелец соцсети признался, что финальный вариант ребрендинга еще не был согласован. Вероятнее всего, логотип в виде X на черном фоне является временным.