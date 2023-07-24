Слава извинилась перед Собчак, что послала ту матом, признавшись, что была пьяна

Месяц назад певица Слава "гнала" Ксению Собчак из РФ и оскорбляла ее, пользуясь нецензурной лексикой.

Теперь же знаменитость осознала, что вела себя неправильно по отношению к звездной блондинке и публично извинилась перед ней.

Исполнительница отметила, что от позиции своей отказываться не намерена, но из-за своей грубости испытывает чувство вины. Именно по этой причине звезда сцены принесла журналистке извинения.

Слава призналась, что после собственного покаяния, ей самой стало легче, так как она была не права, так резко обращаясь к Собчак, ведь она мама, жена, дочь, которая дорога своим близким.