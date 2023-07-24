Путин принял закон о повышении предельного возраста для военнообязанных в запасе до 55 лет

15:52 2023-07-24

Российский президент Владимир Путин утвердил закон о подъеме предельных возрастных границ для военнообязанных граждан, находящихся в запасе на пять лет.

Новшество затронет граждан со следующими воинскими званиями:солдат, матрос, сержант, старшина, мичман, прапорщик.

Предельные возрастные границы будут подняты в соответствии с разрядом: у первого разряда с 35 до 40, у второго — с 45 до 50 лет, у третьего — с 50 до 55. Разряд должен определяться в зависимости от возраста, пола, звания.

В качестве предельного возрастного ценза для военнообязанных в мобилизационном резерве определены такие сроки: старшие офицеры числятся в резерве до 65 лет, младшие — до 50 лет, лица, имеющие другие звания — до 55 лет.